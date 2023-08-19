تأجيل محاكمة البلوجر "أم زياد" بتهمة الإتجار بالبشر لأكتوبر

قررت الدائرة الأولى جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر بمجمع محاكم وادي النطرون، تأجيل نظر قضية البلوجر هبة السيد المعروفة باسم (أم زياد) بتهمة الإتجار بالبشر لأكتوبر المقبل للاطلاع والاستعداد للمرافعة كطلب دفاع المتهمة الأولى ولندب المحامي صاحب الدور عن المتهم الثاني وأمرت المحكمة بضبط واحضار المتهم الثالث الهارب ومثوله أمام المحكمة مع باقي المتهمين.

صدر برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن المحكمة.

كانت النيابة العامة، أمرت بإحالة صاحبة قناة "أم زياد وهبة" بمواقع التواصل الاجتماعيّ وابنها وزوجها للجنايات بتهمة الإتجار بالبشر.

وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين من خلال إجراءات التحقيق التي باشرتها فور انتشار المقطع المصور الذي أذاعته المتهمة في أبريل الماضي، والتي انتهت إلى أنها وابنها قررا استغلال إظهار أطفالها في المقاطع التي يصورانها وينشرانها بالقنوات التي يديرانها بمواقع التواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهداتها لزيادة نسب الأرباح المأخوذة من إدارات تلك المواقع نظير النشر والترويج والمشاهدة، حتى إنها لم تبال في المقطع الذي اتخذت إجراءات التحقيق بسببه بالتصريح بأمور تمس شرف وعرض أبنائها نظير جذب مزيد من المشاهدات إلى قنواتها، وكذا لم تول اهتمامًا بمحتوى المقاطع التي تستغل ظهور أبنائها فيها وسعت فقط لجني الربح منها بأي طريق كان، وقد اتفق ابنها معها على ذلك، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك المواقع وجني الأرباح من المشاهدات.