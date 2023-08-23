الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أسباب رعشة العين المفاجئة وكيفية تجنبها

رعشة العين
رعشة العين

تعتبر رعشة العين المفاجئة من ضمن الأشياء التي تحدث لمعظم الناس دون معرفة السبب أو كم المدة التي ستستغرقها العين في تكرار عملية التشنج.

رعشة العين المفاجئة

هناك العديد من الأسباب التي تعمل على الإصابه برعشة العين المفاجئة والتي تعمل على أستغراق رفة العين بضع ثوان وتتكرر مدة دقيقة أو دقيقتين، ويمكنكم الآن معرفة كافة التفاصيل والمعلومات التي ستفيدك لمعرفة  أسباب رعشة العين المفاجئة وفقًا لموقع "very well health"، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

أسباب رعشة العين المفاجئة

يصاب بعض الأشخاص بـ رعشة العين المفاجئة أو تحرك الجفن بشكل متكرر إذا كان العلوي أو السفلي، لذلك نرصد لكم في السطور التالية التفاصيل:

 1 - تأتي رعشة العين المفاجئة نتيجة الإرهاق أو التوتر أو بسبب إجهاد العين  بشكل متكرر.

2 - ومن ضمن أسباب رعشة العين إرهاق عضلات العين، قلة النوم أو انخفاض جودة النوم، أو الإفراط في تناول الكافيين. 

3 - عشاق إرتداء العدسات اللاصقة هم أكثر عرضة للإصابه بـ رعشة العين المفاجئة بسبب إرتداء العدسات لفترة طويلة دون راحة.

4 - خلل التوتر العضلي الذي يصيب جانب واحد من الوجه ليقوم بعمل  تشنجات عضلية غير متوقعة ومتكررة.

5 - تشير رفة العين المتكررة أن العين مصابة بجفاف ويجب المتابعة مع طبيب العيون ليكتب لك نوع القطرة المناسبة لحالة العين.

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طرق تجنب الإصابة برعشة العين المفاجئة

هناك الكثير من الطرق العلاجية التي يمكنك إتباعها لتتجنب رعشة العين المفاجئة إليكم أبرز الطرق الصحية في السطور التالية:

1 - النوم وإراحة العين شيئاً مهم جداً، لذلك يجب عليك أن تنتظم في عدد ساعات النوم التي تحتاجها.

2 - الإبتعاد عن شرب الكافيين فالإكثار منه هو من ضمن الأسباب التي تجعلك تصاب  برعشة العين المفاجئة.

3 - تجنب ارتداء العدسات مجهولة المصدر يجب ان تستشير طبيبك اولاً ولكن يفضل عدم ارتدائها لفترة طويلة خلال اليوم.

4 - عند الشعور بتشنج العين ينصح بوضع قطعة قماش مبلله بماء دافئ ثم تقوم بوضعها على العين لتهدأ.

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