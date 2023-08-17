"مشاكل التكنولوجيا الحديثة".. ما هى أفضل النصائح للحفاظ على صحة العين والبصر؟

في عصر التكنولوجيا الرقمية الحديثة، أصبحت أجهزة الكمبيوتر، الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومع زيادة الاعتماد على هذه التقنيات، تزداد أهمية العناية بصحة العين والحفاظ على قدرتنا على الرؤية بصورة جيدة.

تعرف هذه التقنيات بأنها تسبب العديد من المشاكل التي تؤثر على صحة العين مثل التعب البصري وجفاف العين والعيوب الانكسارية والشبكية العصبية، لذا قدم الخبراء بموقع "medlineplus" الطبي عددا من النصائح والإرشادات التي يمكن أن تصون، وتحافظ على صحة العين والبصر في ظل استخدام التكنولوجيا الرقمية.

خذ استراحات منتظمة:

من الأمور المهمة في الحفاظ على صحة العين أخذ استراحات منتظمة أثناء استخدام الأجهزة الرقمية، قم بممارسة تمارين بصرية بسيطة كتحريك عينيك بانتظام والبعد عن الشاشة؛ لبضع دقائق كل ساعة.

ضبط إضاءة الشاشة:

تأكد من ضبط إضاءة الشاشة بحيث لا تكون مفرطة أو معتدلة جدًا، جرب تخفيض سطوع الشاشة، وضبطها إلى مستوى مريح للعين.

استخدم عدسات الشاشة:

اعتمد على عدسات الشاشة الخاصة التي تعمل على تقليل إشعاع الضوء الأزرق الضار الخاص بشاشات الكمبيوتر والهواتف الذكية، تلك العدسات تسهم في تقليل التعب البصري وتحسين راحة العين.

ضبط وضعية الجلوس:

حافظ على مسافة مناسبة بين عينيك وشاشة الكمبيوتر وحافظ على وضعية صحيحة للجلوس، ووضع الشاشة مستوية مع مستوى عينيك.

الاهتمام بالتغذية السليمة:

تأكد من تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين A وفيتامين C في نظامك الغذائي، تضمن هذه الفيتامينات الضرورية قوة رؤية جيدة وصحة عينية جيدة.

ممارسة التمارين العينية:

احرص على ممارسة بعض التمارين العينية البسيطة بشكل منتظم، قم بتحريك عينيك بشكل دائري وريفي وراحتهما بانتظام لتنشيط العضلات العينية وتحسين مرونتها.

استشر طبيب العيون:

يعد الاستشارة المنتظمة لطبيب العيون أمرًا مهمًا للحفاظ على صحة العين والبصر، قم بجدولة الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن أي مشكلة قد تظهر، احرص على التوازن بين الاستخدام السليم للأجهزة الرقمية والاعتناء بصحة عينيك ولا تتردد في طلب المساعدة من طبيب العيون.