"الوقاية من التهاب الملتحمة".. 7 تمارين بسيطة للحفاظ على صحة عينيك

تنتشر حالات التهاب الملتحمة بشكل كبير خاصة في المناطق التي شهدت أمطارًا غزيرة وفيضانات وتشبعًا بالمياه، مع مراعاة موسم الرياح الموسمية المستمر ومستويات الرطوبة العالية التي تؤدي إلى ارتفاع الالتهابات البكتيرية والفيروسية، من الضروري الاهتمام بصحة عينيك.. يزداد التهاب الملتحمة الفيروسي الحاد هذه الأيام ويمكن أن ينتشر بسهولة تامة حيث يمكنه البقاء على الأسطح لفترة طويلة.

ولمنع انتشاره، من المهم غسل يديك بشكل متكرر وتجنب لمس عينيك في الأماكن العامة، كما يجب على المرء أن يحاول الحفاظ على مسافة اجتماعية وأن يكون حذرًا أثناء السفر في وسائل النقل العام، حيث لا ينبغي تجاهل الاحمرار والحكة والالتصاق والألم في العين لأنها يمكن أن تكون علامات على التهاب الملتحمة أو العين الوردية.

وفقًا لموقع "hindustantimes" يمكن أيضًا الوقاية من أنفلونزا العين أو التهاب الملتحمة باتباع بعض الإجراءات من اتباع نظام غذائي مغذي إلى ممارسة تمارين العين، وهناك تمارين معينة تساعد في السيطرة على التهاب العين وتهيئتها لمحاربة الالتهابات.

“مع اقتراب موسم الرياح الموسمية، فإنه لا يجلب فقط إحساسًا بالراحة من الحرارة الحارقة، ولكنه ينذر أيضًا بمجموعة من العدوى والأمراض، ويصبح الجمع بين الطقس الرطب والمياه الراكدة أرضًا خصبة لمختلف الأمراض، مما يشكل خطرًا كبيرًا تهديد لصحتنا، من بين الأمراض الشائعة المرتبطة بالرياح الموسمية، تظهر أنفلونزا العين، أو التهاب الملتحمة كمصدر قلق متكرر ”.

“إنفلونزا العين والمعروفة أيضًا باسم التهاب الملتحمة، هي عدوى معدية للعين يمكن أن تسبب عدم الراحة والإزعاج بالإضافة إلى الحفاظ على ممارسات النظافة الجيدة، تشير الدراسات الحديثة إلى أن التمارين المنتظمة يمكن أن تسهم بشكل كبير في الوقاية من أنفلونزا العين وتعزيز صحة العين بشكل أفضل”.

دعنا نتحقق من بعض التمارين البسيطة والفعالة للحفاظ على صحة عينيك وجعلها خالية من الإنفلونزا.

1- المشي السريع

المشي السريع هو تمرين سهل المنال ومنخفض التأثير يحفز تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك العينان. اهدف إلى ممارسة المشي لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا لتحسين الدورة الدموية العامة وصحة العين.

2- ركوب الدراجات

يعد ركوب الدراجات تمرينًا رائعًا للقلب والأوعية الدموية ويزيد من إمداد العين بالأكسجين. يمكن أن يساعد ركوب الدراجات بانتظام في الحفاظ على صحة العين والوقاية من إنفلونزا العين.

3- التمارين الرياضية

يؤدي الانخراط في التمارين الهوائية مثل القفز والرقص، إلى زيادة معدل ضربات القلب وتعزيز إفراز الدموع. تساعد الدموع في حماية العين من الملوثات المحتملة، مما يقلل من خطر الإصابة بعدوى العين.

4- دحرجة العين

تدحرج العين هو تمرين بسيط لتقليل إجهاد العين وتعزيز تزييت العين. اجلس بشكل مريح وحرك عينيك ببطء في حركة دائرية خمس مرات في اتجاه عقارب الساعة وخمس مرات عكس اتجاه عقارب الساعة.

5- الوميض بسرعة

رمش بسرعة لمدة 20 ثانية على فترات منتظمة. ينشر الوميض السريع الدموع الطبيعية على سطح العين، مما يبقيها رطبة وأقل عرضة للعدوى.

6- تحويل التركيز

ركز على شيء قريب منك لبضع ثوان، ثم حوّل تركيزك إلى شيء بعيد. كرر هذا التمرين عدة مرات لتحسين مرونة العين وتقليل الإجهاد.

7- بالمينج

افركي راحتي يديك معًا حتى تصبحا دافئين، ثم ضعيهما برفق على عينيك المغلقتين. يخفف الشعور بالراحة من إجهاد العين، ويريح عضلات العين، ويوفر تأثيرًا مهدئًا.

"الوقاية من أنفلونزا العين تتجاوز مجرد ممارسة النظافة الجيدة؛ يمكن أن يساهم دمج التمارين المنتظمة في روتينك بشكل كبير في تحسين صحة العين.. تعمل هذه التمارين البسيطة على تعزيز الدورة الدموية وتقليل الالتهاب وتعزيز إفراز الدموع، مما يجعل عينيك أكثر مقاومة للعدوى.. إلى جانب التمرين تذكر أن تغسل يديك بشكل متكرر، وتجنب لمس عينيك دون داع، وحافظ على العناية الشاملة بالعيون".