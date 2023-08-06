أفضل الأطعمة لصحة العين التي يمكن أن تساعد في منع إنفلونزا العين

يمكن أن يسبب التهاب الملتحمة الكثير من الانزعاج في العين وتكون العلامة المنبهة للمرض الحمرة وحكة ولزوجة في العين.

عندما تعاني من التهاب الملتحمة تبدو عيناك ثقيلة ومتعبة وحارقة وحساسة للضوء، يمكن أن تحدث إنفلونزا العين بسبب عدوى فيروسية أو جرثومية أو حساسية وتختلف الأعراض قليلاً حسب نوع إنفلونزا العين.

في حالة إنفلونزا العين البكتيرية تظهر إفرازات لزجة صفراء أو خضراء بينما تتميز إنفلونزا العين الفيروسية بإفرازات مائية.

يمكن أن ينتشر التهاب الملتحمة الناجم عن البكتيريا أو الفيروسات من خلال الاتصال المباشر بالعين عن طريق اليدين أو الأشياء الملوثة بالفيروس أو البكتيريا، ويمكن أن ينتشر مرض العين أيضًا من قطرات الجهاز التنفسي.

يمكن الوقاية من التهاب الملتحمة عن طريق العناية الجيدة بالعيون وإضافة الأطعمة المناسبة إلى نظامك الغذائي وممارسة تمارين العين، حيث يمكن أن تقلل العناصر الغذائية الموجودة في طعامك الضرر الذي يلحق بالعينين وتمنعها من الإصابة بالعدوى.



الخضار الورقي الداكن: السبانخ واللفت والبقدونس مصادر جيدة لوتين وزياكسانثين، وهو مضاد للأكسدة يحمي العين من التدهور.

الفواكه والخضروات ذات اللون البرتقالي: يعد الجزر والبطاطا الحلوة والمشمش والبابايا واليقطين مصادر جيدة للبيتا كاروتين وهو أحد أشكال فيتامين أ الذي يلعب دورًا مهمًا في الأداء الطبيعي للعينين.

جريب فروت والتوت والبرتقال: جميعها مصادر جيدة لفيتامين ج وهو أحد مضادات الأكسدة الأساسية لبناء وظيفة المناعة ومحاربة العدوى.

4 بيضات: يبدو أنه غذاء كامل للعين، كونها مصدرًا جيدًا للبروتين والزنك ومضادات الأكسدة فهي تحمي العين من أي عدوى.

السلمون والسردين والتونة: هذه الأسماك الزيتية هي مصادر غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب ودعم صحة العين.

المكسرات والبذور: هذه الأطعمة الصغيرة المليئة بالطاقة هي مصادر جيدة لفيتامين E الذي يحمي العينين من الجذور الحرة، يجب إضافة اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور عباد الشمس والبندق إلى النظام الغذائي.

جنين القمح والزيوت النباتية مصادر جيدة لفيتامين هـ.