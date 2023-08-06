العين الوردية.. طرق الوقاية منها وأطعمة لصحة العين ومنع الإصابة

تشهد حالات التهاب الملتحمة أو العين الوردية ارتفاعًا هائلاً في جميع أنحاء البلاد خلال هذه الأيام، وذلك لتوفر بيئة مواتية لنمو البكتيريا والفيروسات والميكروبات الأخرى، ويعتبر سبب التهاب العين من أكثر ما يزعج الأشخاص.

وتبدأ العلامات للإصابة بالمرض من خلال إحمرارها أو الشعور بحكة ولزجة في العين، كما تبدو العين ثقيلة ومتعبة وحارقة وحساسة للضوء، ويصاب الأشخاص بتلك العدوى بسبب عدوى فيروسية أو جرثومية، وبالتزامن مع انتشار التهاب العين بالأجواء نقدم لكم من خلال هذه السطور معلومات عن الالتهابات الملتحمة، وأطعمة صحية تحد من الإصابة به بحسب موقع "hindustantimes":

أعراض الإصابة بالعين الوردية:

عند الإصابة بملتحمة العين، تظهر إفرازات لزجة تأخذ لو أصفر أو أخضر، بينما أنفلونزا العين الفيروسية تأتي بإفرازات مائية، يمكن ان تنتقل التهاب الملتحمة الناجم عن البكتيريا أو الفيروسات من خلال الاتصال المباشر بالعين عن طريق اليدين أو الأشياء الملوثة بالفيروس أو البكتيريا، ويمكن أن ينتشر مرض العين أيضًا من قطرات الجهاز التنفسي

طرق الوقاية من عدوى إلتهاب الملتحمة:

يمكن الوقاية من التهاب الملتحمة عن طريق العناية الجيدة بالعيون وإضافة الأطعمة المناسبة إلى النظام الغذائي وممارسة تمارين العين، وذلك يمكن من خلال تقليل العناصر الغذائية الموجودة في الطعام الضار الذي يلحق بالعينين وتمنعها من الإصابة بالعدوى، حيث أن المرض ينتشر بسرعة.

قائمة الأطعمة التي تقي من إنفلونزا العين "العين الوردية":

السبانخ واللفت والبقدونس، تعد مصادر جيدة، فهي مضادة للأكسدة، وتحمي العين من التدهور.

الفواكه والخضروات ذات اللون البرتقالي، والتي تتمثل في الجزر والبطاطا الحلوة والمشمش والبابايا والقرع عسل، حيث أنها مصادر جيدة للبيتا كاروتين، وهو أحد أشكال فيتامين أ الذي يلعب دورًا مهمًا في الأداء الطبيعي للعينين.

والتوت، والفلفل، والبرتقال، جميعها مصادر جيدة لفيتامين ج، وهو أحد مضادات الأكسدة الأساسية لبناء وظيفة المناعة ومحاربة العدوى.

البيض، الذي يعد غذاء كامل للعين كونه مصدرًا جيدًا للبروتين والزنك ومضادات الأكسدة التي تحمي العين من أي عدوى.

السلمون، والسردين، والتونة، وهي الأسماك الزيتية التي تعد مصدر غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب ودعم صحة العين.

المكسرات والبذور، التي تكون مليئة بالطاقة ومصادر جيدة لفيتامين E الذي يحمي العينين من الجذور الحرة.

الزيوت النباتية، التي تعد مصادر جيدة لفيتامين هـ.