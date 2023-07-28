نصائح يجب مراعاتها عند ظهور إفرازات العين

يمكن أن تكون إفرازات العين غير العادية حالة مرهقة وغير مريحة تؤثر على العديد من الأفراد ومن المهم إدراك أن إفرازات العين يمكن أن تكون أحد أعراض العديد من المشكلات الأساسية، بما في ذلك الحساسية أو العدوى أو حتى علامة على حالة صحية أكثر خطورة.

بينما ينصح دائمًا بالتماس العناية الطبية للأعراض المستمرة أو الشديدة، هناك العديد من النصائح المفيدة التي يمكنك اتباعها لإدارة وتخفيف إفرازات العين غير العادية.

وحسب موقع “Hindustan times” فقد يتطلب التعامل مع إفرازات العين غير العادية مزيجا من ممارسات النظافة الجيدة، وتجنب المثيرات، والبحث عن توجيه من أخصائي العيون عند الضرورة، فإفرازات العين غير العادية يمكن أن تكون أحد أعراض مشكلة أساسية ويجب معالجتها على الفور.

وهناك بعض الإجراءات التي يجب اتباعها عند التعرض لإفرازات العين غير العادية وهي كالتالي.

تحديد نوع التفريغ:

راقب لون الإفرازات وقوامها وتكرارها، قد يشير الإفراز الصافي أو المائي إلى الحساسية أو التهاب الملتحمة الفيروسي، ويمكن أن يكون الإفراز الأصفر أو الأخضر علامة على التهاب الملتحمة الجرثومي أو التهاب العين.

مارس عادات صحية جيدة:

اغسل يديك جيدا قبل لمس عينيك لمنع المزيد من التلوث.

تجنب فرك العين:

يجب تجنب فرك أو لمس العيون بشكل مفرط، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الحالة.

استخدم الكمادات الدافئة:

يمكن أن يساعد وضع ضغط دافئ على عينيك المغلقة في تهدئة التهيج وتخفيف الجفاف وتخفيف أي إفرازات قشرية.

كمادات دافئة:

استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة مبللة بالماء الدافئ وضعها برفق على عينيك لبضع دقائق، مع تكرار ذلك عدة مرات في اليوم.

الحفاظ على نظافة العين:

استخدم كرة قطنية نظيفة أو شاش معقم مبلل بمحلول ملحي لمسح أي إفرازات من جفونك ورموشك برفق، وتأكد من التخلص من قطعة القماش أو القطن بشكل صحيح لتجنب الإصابة مرة أخرى.

تجنب العدسات اللاصقة:

إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة، فمن الأفضل التوقف عن استخدامها حتى يتم حل الإفرازات، يمكن للعدسات اللاصقة أن تحبس البكتيريا وتؤدي إلى تفاقم الحالة، واستشر أخصائي العيون الخاص بك حول الخيارات أو الحلول البديلة.

تجنب مشاركة الأغراض الشخصية:

لمنع انتشار العدوى تجنب مشاركة المناشف أو المناديل أو مستحضرات التجميل أو قطرات العين مع الآخرين، يمكن أن تنقل هذه العناصر البكتيريا أو الفيروسات، مما يؤدي إلى مزيد من المضاعفات.

اطلب المشورة الطبية:

إذا استمرت الإفرازات أو ساءت أو كانت مصحوبة بألم أو احمرار أو رؤية ضبابية أو حساسية للضوء، فمن المهم استشارة أخصائي العيون، يمكنهم تشخيص السبب الأساسي ووصف العلاج المناسب، مثل قطرات العين أو المراهم بالمضادات الحيوية.

التدابير الوقائية:

لتقليل مخاطر الإصابة بالتهابات العين، والحفاظ على صحة عامة جيدة، واتباع نظافة اليدين المناسبة وتجنب لمس عينيك دون داع. تجنب المواد المسببة للحساسية إذا كان التهاب الملتحمة التحسسي هو السبب وفكر في استخدام قطرات العين المرطبة للتخفيف من الجفاف.

باتباع هذه النصائح الأساسية، يمكنك إدارة وتخفيف الأعراض المرتبطة بحالة العين الشائعة بشكل فعال.