في منتصف التعاملات.. انخفاض في أسعار الذهب اليوم في التعاملات المحلية

شهدت أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات الصباحية انخفاض تأثرًا بالبورصات العالمية.

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن هناك انخفاض في أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات الصباحية.

وأضاف مغربي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث كالتالي:

أسعار الذهب الآن في مصر

وسجل عيار 18 نحو 1843 جنيهًا.

وسجل عيار 21 نحو 2150 جنيهًا.

وسجل عيار 24 نحو 2457 جنيهًا.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن أسعار الجنيه الذهب 17200 جنيه.

وأشار إلى أن الأسعار لا تشمل المصنعية، وسجل سعر الذهب العالمي

1959 دولار للأونصة.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية.

وتولي مصر اهتمام خاص بصناعة الذهب حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة خاصة الذهب في مصر.

اقرأ أيضًا