أسعار الأعلاف اليوم 30-7-2023

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الاحد استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنينى “ :13700 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 13700 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 13200 جنيه، كما سجل سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس” : 1800 جنيه، فيما سجل سعر أردب الذرة الشامية : 1750 جنيه.

وبلغ سعر طن اعلاف كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 15400جنيه، بينما بلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد : 40300 جنيه، وبلغ سعر كسب صويا محلى 44% : 28500 جنيه، فيما بلغ كسب صويا 46% محلى : 29500 جنيه.

سعر الذرة الاوكراني

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ” : 36900 جنيه أرضه، فيما سجل سعر صويا فول فات ” محلى ” : 36500 جنيه ” أرضه ”

صويا هاى فات 43%” مستورد ” : 28600 جنيه ” أرضه ”، بينما سجل سعر صويا هاى فات 43% ”محلي ” : 23800 جنيه ” أرضه

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% :19000 جنيه، فيما بلغ سعر طن جلوتين ” مستورد ” : 48000 جنيه ، كما بلغ سعر طن ردة بران محلى : 9100 جنيه، في حين بلغ سعر طن جلوتين ” محلى”: 47500 جنيه.

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