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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الثلاثاء 25-7-2023

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الأحد استقرارًا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنتيني “ :12500 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “برازيلي”: 12500 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 10500 جنيه، في حين سجل سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس” : 1800 جنيه، بينما سجل سعر أردب الذرة الشامية : 1750 جنيه.

أسعار الذرة اليوم الأحد 

وبلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 13200جنيه، بينما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 40300 جنيه وبلغ كسب صويا محلى 44% : 27500 جنيه، بينما بلغ كسب صويا 46% محلى : 28500 جنيه.

وسجل صويا فول فات “ مستورد ” : 36900 جنيه أرضه، وسجل صويا فول فات ”  محلى ” : 36500 جنيه ” أرضه ”فيما سجل صويا هاى فات 43%” مستورد ” : 28600 جنيه ” أرضه ”، بينما سجل صويا هاى فات 43% ”محلي ” : 23800 جنيه ” أرضه ”.

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أسعار الأعلاف اليوم الأحد 
 

وبلغ طن كسب عباد +36% :19000 جنيه، وبلغ سعر جيلوتين ” مستورد ” : 48000 جنيه ، فيما بلغ سعر طن رده بران محلى : 10300 جنيه، بينما بلغ طن جيلوتين ” محلى”: 47000 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة : 11500 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد ، سجل سعر حمل تبن القمح “جديد”   250 جنيه.

وسجل طن أعلاف بادى 21500 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 20600 جنيه للطن .، فى حين سجل طن العلف ناهى 20550 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 20450 جنيه للطن ، وسجل طن العلف بياض بـ 20500 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 20200 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 20100 جنيه للطن ، وسجل  سعر طن علف بياض 14%بـ 20000 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم سعر طن الذرة

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