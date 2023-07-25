الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية تطالب الحكومة بالتوسع في بدائل الأعلاف لإنهاء ارتفاع أسعار اللحوم

الأعلاف
الأعلاف

أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن التحديات الحالية التي يواجهها العالم في ملف الأمن الغذائي تتطلب تكثيف الجهود البحثية لإيجاد أفكار وبدائل مختلفة، لاسيما فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني.
وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم إلى أن ملف الأعلاف وما سببه من أزمات في الفترة الأخيرة في ارتفاع أسعار اللحوم يتطلب التفكير في بدائل الأعلاف كأحد الحلول لمواجهة هذه الأزمة، نظرًا للاعتماد بصورة أساسية على الاستيراد، والذي تأثر نتيجة بعض العوامل الخارجية، من بينها الحرب الروسية الأوكرانية والصعوبات التي واجهت سلاسل الإمداد.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن بدائل الأعلاف أصبحت مكونات أساسية في تغذية الحيوان، وهي تساهم بقوة في تنمية قطاع الإنتاج الحيواني، حيث حلت لدى بعض الدول بديلاً للمواد العلفية التي ارتفعت أسعارها وتحولت إلى معوقات للتوسع في الانتاج، خاصة الذرة الصفراء وفول الصويا.

وتابعت رغدة نجاتي: أصبح على منتجي الألبان واللحوم والدواجن التقليل من تكلفة الإنتاج مع المحافظة على جودة الإنتاج والأوزان، من خلال تحقيق التوازن بين استخدام بدائل الأعلاف والأعلاف المصنعة.

وطالبت عضو مجلس النواب، بتنظيم حملة كبيرة لتوعية المربين بأهمية الاتجاه نحو الأعلاف المصنعة، الأمر بهدف تحقيق المصلحة العامة والسيطرة على الأسعار.

وأكدت أن الدولة جادة في العمل من أجل زيادة الإنتاج المحلي من محصول الذرة الصفراء والفول الصويا، وكل احتياجات الأعلاف، وعلى الرغم من ذلك ما زال هناك فجوة استيرادية كبيرة بين الإنتاج والاحتياج الفعلي، الأمر الذي يتطلب الاهتمام ببدائل الأعلاف.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع  الواردات المصرية من الذرة المستخدمة في صناعة الاعلاف بشكل كبير في شهر أبريل الماضي، ، بنحو 247 مليون و170 ألف دولار في هذا الشهر، بينما كانت نحو 153 مليون و165 ألف دولار في شهر أبريل من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 94 مليون و14 ألف دولار.

الروسية الأوكرانية الدكتورة رغدة نجاتي اللحوم والدواجن اللحوم الحمراء بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة سعار اللحوم الحمراء لجنة التعليم والبحث العلمي ارتفاع أسعار اللحوم

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