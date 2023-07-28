الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الذرة الأرجنتيني بـ 13500 جنيه.. أسعار الاعلاف في الأسواق اليوم

اعلاف
اعلاف

 شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الجمعة، استقرارا في الأسواق، وسجل سعر طن الذرة أرجنتيني 13500 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلي 13500 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة أوكراني 13000 جنيه، وسجل سعر إردب الذرة الرفيعة محلى حورس 1800 جنيه، كما سجل سعر إردب الذرة الشامية 1750 جنيها.

وبلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتيني 15200جنيه، فيما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 40300 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلي 44 % 28000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا 46 % محلى 29000 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات مستورد 36900 جنيه أرضه، وسجل صويا فول فات محلى 36500جنيه أرضه، فيما سجل صويا هاى فات 43 % مستورد 28600 جنيه أرضه، وسجل صويا هاى فات 43 % محليا 23800 جنيه أرضه.

وبلغ سعر طن كسب عباد + 36 % 19000 جنيه، وبلغ جيلوتين مستورد 48000 جنيه، فيما بلغ سعر طن رده بران محلي 9100 جنيه، وبلغ سعر جيلوتين محلى 47500 جنيه.، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة 11100 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبني القمح جديد 250 جنيها.

وسجل طن أعلاف بادي 22500 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 22000 جنيه للطن.، في حين سجل طن العلف ناهي 21850 جنيها للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى 21650 جنيها للطن، وسجل طن العلف بياض 21450 جنيها.، كما سجل طن العلف بياض 17 % ب 20800 جنيه.، وسجل سعر طن بياض 16 % 20700 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14 % 20500 جنيه.

الذرة الأوكراني ب13000 جنيه أسعار الأعلاف اليوم

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