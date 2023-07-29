لطلاب الثانوية العامة 2023.. كيف تحسب النسبة المئوية لنتيجتك

ساعات قليلة وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك بعد اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لها، وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة 2023 تبلغ 78%، وأكدت المصادر أن نسبة النجاح هذا العام أكثر من العام الماضي، حيث أنه كانت نسبة النجاح فى عام 2022 تبلغ 75%، مؤكدة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن نسبة النجاح هذا العام جيدة والمجاميع متوازنة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

ويأتي حساب النسبة المئوية لـ نتيجة الثانوية العامة 2023، علي النحو التالي، وهى أن يقوم الطالب بقسمة مجموعة فى نتيجة الثانوية العامة ثم يقوم بضربها فى 100، وعلى سبيل المثال إذا حصل الطالب على مجموع 310 يتم قسمة 310 على مجموع درجات الثانوية العامة 410 ثم نقوم بضرب الناتج في 100، 310/ 410 * 100 = 75%.

وساعات قليلة وتعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة 2023، وحسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم فقد أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9%، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

وأشار الوزير خلال بيان صحفى له إلى أن نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

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