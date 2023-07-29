السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كيف تحسب النسبة المئوية لنتيجتك

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

ساعات قليلة وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك بعد اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لها، وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة 2023 تبلغ 78%، وأكدت المصادر أن نسبة النجاح هذا العام أكثر من العام الماضي، حيث أنه كانت نسبة النجاح فى عام 2022 تبلغ 75%، مؤكدة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن نسبة النجاح هذا العام جيدة والمجاميع متوازنة.

 نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

باستخدام رقم الجلوس فقط .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتيجة الثانوية العامة 2023

ويأتي حساب النسبة المئوية لـ نتيجة الثانوية العامة 2023، علي النحو التالي، وهى أن يقوم الطالب بقسمة مجموعة فى نتيجة الثانوية العامة ثم يقوم بضربها فى 100، وعلى سبيل المثال إذا حصل الطالب على مجموع 310 يتم قسمة 310 على مجموع درجات الثانوية العامة 410 ثم نقوم بضرب الناتج في 100، 310/ 410 * 100 = 75%.

وساعات قليلة وتعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة 2023، وحسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم فقد أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9%، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة. 

وأشار الوزير خلال بيان صحفى له  إلى أن نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

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