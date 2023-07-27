ترتفع معدلات البحث عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، مع الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية الأزهرية وترقب طلاب الثانوية العامة لنتيجة امتحان نهاية العام الدراسي 2022-2023.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023.. استعلم هنا



في التقرير التالي نوضح لينك الوصول إلى نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بمجرد اعتمادها وإعلانها من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

وفي تصريح سابق للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن أن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 من المتوقع أن تُعلن رسميا في بداية شهر أغسطس القادم.



ويمكن الوصول إلى نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 من الرابط المباشر الذي يوفره موقع "الدستور" لطلاب الثانوية العامة وهو الموجود هنا https://natega.dostor.org/



لحين إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي بشكل رسمي يمكن للطلاب تسجيل بياناتهم على موقع الدستور من نفس الرابط السابق، ويتم إرسال رسالة إليهم بتفاصيل النتيجة عقب إعلانها مباشرة.



يجب تسجيل الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.



رابط وزارة التربية والتعليم لنتيجة الصف الثالث الثانوي 2023



ومن خلال وزارة التربية والتعليم، يمكن الوصول إلى نتيجة الصف الثالث الثانوي الذي يتم تفعيله بعد اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وإعلان أسماء الأوائل وهذا الرابط موجود هنا thanwya.emis.gov.eg/

يكون الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس



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