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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

برقم الجلوس.. بوابة التعليم الفنى للاستعلام عن نتيجة الدبلومات 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني فور اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للتيسير على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

بوابة التعليم الفني لنتيجة الدبلومات الفنية 2023

فعلت وزارة التربية والتعليم موقع بوابة التعليم الفني لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الخاص بالطلاب، في جميع المحافظات بدلًا من نشرها عبر المواقع الخاصة بالمديريات التعليمية في كل محافظة.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني، إن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الصناعية والزراعية والسياحية الفندقية والتجارية ستظهر خلال الأسبوع الجاري عقب عودة المعلمين والمعلمات وأعضاء لجان التصحيح والمراجعة والكنترول من إجازة عيد الأضحى.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني من خلال الرابط التالي:
https://fany.emis.gov.eg/

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للصم وضعاف السمع

في سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم، اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023 للطلاب الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦.٢%.

ومن المنتظر اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية والزراعية والسياحية الفندقية والتجارية والمدارس التكنولوجيية التبيطيقية الدور الأول 2023 خلال الأيام المقبلة من الأسبوع الجاري.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الرسمي عبر بوابة التعليم الفني

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لطلاب مدارس التعليم الفني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس فقط وأسماء العشرة الأوائل للصم

خطوات استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخطوات الواجب اتباعها للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية الفندقية والتكنولوجيية عبر بوابة التعليم الفني برقم الجلوس.

وتتمثل خطوات الاستعلام فيما يلي: 

• الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الفني عبر رابط https://fany.emis.gov.eg/.

• اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

• تحديد نوع التعليم ونظامه.

• إدخال بيانات الطالب الشخصية في الخانات المخصصة لذلك.

• تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

• تحديد المدرسة والإدارة التعليمية المقيد بها.

• الضغط على كلمة استعلم.

• ظهور كافة بيانات الطالب في الامتحانات النهائية بدقة والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

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