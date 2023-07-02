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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اقتراب موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تستمر أعمال تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية بعد أن أنهى الطلاب الامتحانات في يونيو الماضي، على أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية عبر بوابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 .

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط الكتروني لعرض نتيجة الدبلومات الفنية، ويمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة الدبلومات الفنية فور اعتمادها من خلال بعض الخطوات كالتالي: 

الدخول عبر موقع بوابة التربية والتعليم والتعليم الفني، أو الضغط مباشرة على الرابط التالي 

خطوات استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول برقم الجلوس| استخرج نتيجتك

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 رسميًا

https://moe.gov.eg/ ، ثم اختيار بوابة مركز المعلومات، والضغط على أيقونة بوابة أعمال امتحانات الدبلومات الفنية  بوابة التعليم الفني، وبعد تسجيل الدخول عبر اسم المستخدم وكلمة السر، قم بالضغط على كلمة نتيجة شهادة الدبلومات الفنية، قم بتسجيل رقم جلوس امتحانات الطالب أو الطالبة لعام 2022 /2023، اضغط على على كلمة «النتيجة النهائية» لتظهر أمامك درجات جميع المواد بالتفاصيل.

تنسيق الثانوية الفنية في الجيزة 2023

أعلنت مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة تنسيق الثانوي الفنية بعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في كافة المحافظات، حيث أعلن محافظ الجيزة تنسيق الثانوية الفنية 140 درجة للثانوى العام خاص عربى والمنازل، و175 درجة للثانوى العام بفصول الخدمات، و230 درجة القبول بمدرسة طباعة إمبابة.

215 درجة لكل من مدارس (إمبابة ثانوي صناعى بنين للتأسيس العسكري، أحمد عرابي الثانوية الصناعية بنات، الجيزة الكهربية ثانوي صناعي ونظام إعداد مهنى 210، طلعت حرب ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكري وإعداد مهنى 210، الجيزة ثانوي صناعي بنات، الميدان ثانوى صناعى بنات وإعداد مهني 210، نكلا ثانوي صناعي مشترك، المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بصيدا والقيراطيين).

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موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 

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