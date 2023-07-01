ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

نتيجة 3 دبلوم| موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

نتيجة الدبلومات
نتيجة الدبلومات

 موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 يبحث الكثير من الطلاب عنها خلال الفترة الماضية والحالية لمعرفة نتيجة الثانوي الصناعي برقم الجلوس 2023.

 موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

تحرص جريدة الدستور على تقديم جميع ما يهم القاريء ويبحث عنه على مدار الساعة.

 وفي هذا السياق، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر ظهور نتيجة “الدبلومات” بعد انتهاء إجازة العيد الكبير، وذلك لنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة.

نتيجة الثانوي الصناعي برقم الجلوس 2023             

-ضروروة الدخول على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم  
-ضروروة اختيار خدمة نتيجة الدبلومات الصناعية.
-ضروروة وضع رقم الجلوس.

 نتيجة الثانوية التجارية 2023 الدور الأول برقم الجلوس


ومن هذا الجانب، تظهر نتيجة حوالي 760 ألف طالب من جميع الأقسام، حيث يصل عدد طلاب المدارس التكنولوجيا التطبيقة حوالي 1788 طالبا، أما وصل عدد موعد الامتحان التحريرية إلى حوالي 1336 مادة، وذلك على جميع الدبلومات الفنية صنايع وتجاري.

 موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول

وعلى صعيد متصل، من المقرر أن تكون النتيجة الخاصة بالدبلومات الفنية بعد إجازة عيد الأضحى التي تنتهي يوم الاثنين 3 يوليو 2023، حيث كانت انعقدت الامتحانات على مستوى مصر في ألفين و550 لجنة، كما وصل عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات إلى 184 ألفًا و204 أعضاء.

تظلمات الدبلومات الفنية 2023

-ضروروة أن يسدد الطالب قيمة الرسوم ويذهب بها إلى لجان النظام والمراقبة في مديرية التربية والتعليم.
-ضروروة تحديد موعد مراجعة المواد من حيث الدرجة.
-ضروروة أن يدون الملاحظات، ويسلم النموذج إلى المسئول في لجنة النظام والمراقبة.
-ضروروة عدم التخلف عن الموعد لأنه سوف يحدد موعد آخر.
-ضروروة ولي الأمر أن يكون موجود مع الطالب/ة.
-ضروروة أن يوقع الطالب على غلافة كراسة الإجابة بعد الإنتهاء من الإطلاع عليه
-ضروروة تدوين رقم “الجوال”، وذلك لتواصل معه بعد الإنتهاء من فحص التظلمات الخاصة بطلاب الدبلومات.

اقرأ أيضًا

ميعاد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وبالاسم

"رابط مفتوح".. نتيجة الدبلومات برقم الجلوس والاسم جميع التخصصات

اطلع عليها.. رابط نتيجة الدبلومات من هنا

نتيجة الدبلومات موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نتيجة الثانوي الصناعي نتيجة الثانوي الصناعي برقم الجلوس نتيجه الدبلومات الفنيه 2023 الدور الأول نتيجة الثانوية التجارية 2023

مواد متعلقة

ميعاد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وبالاسم

متاح الآن| نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس تجارة وصنايع

تسجيل مباشر| صحيفة أحوال معلم 2023 / 2024

الآن.. رابط نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2023

متاح.. نتيجة الصف الثالث التجاري برقم الجلوس 2023

"رابط مفتوح".. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم جميع التخصصات

رابط مفتوح.. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

متوفر| بوابة نتائج التعليم الفني 2023 نتيجة الدبلومات الفنية الصنايع والتجارة والفنادق والزراعة

الأكثر قراءة

نقابة المعلمين تكشف حقيقة وفاة مدير مدرسة بالمنيا أثناء عمله فى المعمار

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول مرتبات الموظفين اعتبارًا من أول يوليو

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يوليو 2023

رسميًا.. العراق يطالب حكومة السويد بتسليمه "حارق القرآن"

أطعمة تساعد على تدفق الدم وتحسين الدورة الدموية خلال فصل الصيف

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع شباب بلوزداد للتعاقد مع "وامبا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب