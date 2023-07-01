نتيجة 3 دبلوم| موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 يبحث الكثير من الطلاب عنها خلال الفترة الماضية والحالية لمعرفة نتيجة الثانوي الصناعي برقم الجلوس 2023.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

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وفي هذا السياق، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر ظهور نتيجة “الدبلومات” بعد انتهاء إجازة العيد الكبير، وذلك لنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة.

نتيجة الثانوي الصناعي برقم الجلوس 2023

-ضروروة الدخول على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم

-ضروروة اختيار خدمة نتيجة الدبلومات الصناعية.

-ضروروة وضع رقم الجلوس.

نتيجة الثانوية التجارية 2023 الدور الأول برقم الجلوس



ومن هذا الجانب، تظهر نتيجة حوالي 760 ألف طالب من جميع الأقسام، حيث يصل عدد طلاب المدارس التكنولوجيا التطبيقة حوالي 1788 طالبا، أما وصل عدد موعد الامتحان التحريرية إلى حوالي 1336 مادة، وذلك على جميع الدبلومات الفنية صنايع وتجاري.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول

وعلى صعيد متصل، من المقرر أن تكون النتيجة الخاصة بالدبلومات الفنية بعد إجازة عيد الأضحى التي تنتهي يوم الاثنين 3 يوليو 2023، حيث كانت انعقدت الامتحانات على مستوى مصر في ألفين و550 لجنة، كما وصل عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات إلى 184 ألفًا و204 أعضاء.

تظلمات الدبلومات الفنية 2023

-ضروروة أن يسدد الطالب قيمة الرسوم ويذهب بها إلى لجان النظام والمراقبة في مديرية التربية والتعليم.

-ضروروة تحديد موعد مراجعة المواد من حيث الدرجة.

-ضروروة أن يدون الملاحظات، ويسلم النموذج إلى المسئول في لجنة النظام والمراقبة.

-ضروروة عدم التخلف عن الموعد لأنه سوف يحدد موعد آخر.

-ضروروة ولي الأمر أن يكون موجود مع الطالب/ة.

-ضروروة أن يوقع الطالب على غلافة كراسة الإجابة بعد الإنتهاء من الإطلاع عليه

-ضروروة تدوين رقم “الجوال”، وذلك لتواصل معه بعد الإنتهاء من فحص التظلمات الخاصة بطلاب الدبلومات.

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