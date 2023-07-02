خطوات استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول برقم الجلوس| استخرج نتيجتك

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول برقم الجلوس محور اهتمام مئات الألاف من الطلاب وأولياء الأمور حاليا عبر المنصات الإلكترونية قبيل ساعات فقط من انتهاء اجازة عيد الأضحى وعودة العمل في الكنترول بكافة محافظات الجمهورية لإنهاء إجراءات التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة الكشوف استعداد لإعلان النتيحة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول برقم الجلوس

يستطيع طلاب الدبلومات بأنواعها المختلفة ونظامي التعليم الحصول على درجاتهم في كافة المواد الدراسية التي تم امتحانها للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023 من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك باتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

تحديد نوع التعليم ونظامه.

إدخال بيانات الطالب الشخصية في الخانات المخصصة لذلك.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

تحديد المدرسة والإدارة التعليمية المقيد بها.

الضغط على كلمة استعلم.

ظهور كافة بيانات الطالب في الامتحانات النهائية بدقة والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022-2023 جميع التخصصات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المديريات بكافة محافظات الجمهورية تستعد لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول برقم الجلوس عبر الموقع الإلكتروني خلال الأسبوع الحالي بإتباع الخطوات السابقة حيث يتم حاليا إنهاء أعمال الكنترول وحصر أسماء أوائل الطلاب في كافة أنواع الدبلومات بالمحافظات ونسب النجاح في كل محافظة قبل اعتمادها بشكل رسمي.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات يخصص نسب من المقاعد بكافة كليات التخصص لطلاب الدبلومات الفنية المتفوقين الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية في مجال تخصصهم بنحو 10% من إجمالي عدد الطلاب كل عام.

رابط تنسيق الجامعات لطلاب الدبلومات الفنية 2023

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية التقديم في التنسيق من خلال الموقع الرسمي (من هنا) وذلك بالتزامن مع إجراء المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة حيث يمكنهم التقديم في كليات (الهندسة، التجارة، التمريض، الزراعة، السياحة والفنادق، الاقتصاد المنزلي،…).

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