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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 رسميًا

محمد مجاهد
محمد مجاهد

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني، إنه جارٍ الانتهاء من تقدير ورصد درجات امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدارسي الحالي 2022/ 2023.

وأضاف نائب وزير التعليم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يتم اعتماد النتيجة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى اعتماد النتيجة وإعلانها للطلاب خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف نائب الوزير أن الطلاب يستطيعون الحصول على النتيجة فور اعتمادها، برقم الجلوس الخاص بالطالب، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، حيث يمكن لطلاب الدبلومات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، من خلال رقم جلوس الطالب عبر الرابط التالي:
https://fany.emis.gov.eg/

واعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، الأحد الماضي، نتيجة امتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع (دور أول) للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٩٦.٢%.
وبلغ عدد المتقدمين للامتحان هذا العام ٩٦٧ طالبا وطالبة، حضر منهم ٩٥٩ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٩٢٣ طالبا وطالبة.

وضمت قائمة الطلاب الأوائل لامتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع الأسماء التالية: مروان خالد طاهر (الأول) بنسبة نجاح ٩٤٪، ومحمد أشرف حامد محمد (الثاني) بنسبة نجاح ٩٣.٨٪، ومحمد تامر محمد السيد (الثالث) بنسبة نجاح ٩٣.٦٪، وندی إبراهیم فوری (الرابع) بنسبة نجاح ٩٣.٤٪، وعبدالله حسن محمد (الخامس) بنسبة نجاح ٩٢.٨٪، وهدى غريب السيد (الخامس مكرر) بنسبة نجاح ٩٢.٨٪، وعزالدين عماد عزالدين (السادس) بنسبة نجاح ٩٢.٦٪، وهناء عثمان أحمد عثمان (السادس مكرر) بنسبة نجاح ٩٢.٦٪، ونحمده سعد فاروق (السابع) بنسبة نجاح ٩٢.٢٪، ومنة الله محمد حسين (الثامن) بنسبة نجاح ٩١.٦٪.

أجازة عيد الأضحى المبارك اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الحصول علي النتيجة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدبلومات الفنية 2023

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