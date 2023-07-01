تعرف على موعد فتح البنوك بعد عيد الأضحى 1444هـ

تتصاعدة حدة البحث عن موعد فتح البنوك بعد عيد الأضحى 1444 هـ، عقب انتهاء الإجازة الرسمية والتي تم تعطيل كافة المصالح والهيئات الحكومية والوحدات المحلية وشركات قطاع الأعمال بها، حيث حصل الموظفي القطاع الخاص والعام في كافة محافظات الجمهورية، على إجازة لمدة 7 أيام متواصلة، وفقًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

موعد فتح البنوك بعد عيد الأضحى 1444 هـ

يستأنف العاملين في القطاع المصرفي المصري العمل في كافة فروع البنوك بجميع محافظات الجمهورية يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 حيث تنتهي اجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو 2023 وفقا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي منح العملين في القطاع الخاص والعام اجازة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو وحتى يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2023.

وتشمل الإجازة (وقفة عرفات، 4 أيام عيد الأضحى ، ذكرى ثورة 30 يونيو 2013) وجميعهم إجازات رسمية مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري، فما استثنت رئاسة الوزراء أعمال الامتحانات من اجازة العيد لطلاب الثانوية العامة والعاملين على الإشراف على الامتحانات.

استئناف العمل بالبريد عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى

أكدت الهيئة القومية للبريد المصري على عودة العمل في المكاتب البريد بكافة الفروع عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 حيث يستأنف العمل في حوالي 4147 مكتب بريد منهم 266 مكتب بريد رئيسي بجميع محافظات الجمهورية.

يذكر أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد بكرت صرف معاشات شهر يوليو 2023 عبر مكاتب البريد المختلفة قبل اجازة العيد يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 في كافة محافظات الجمهورية ليتمكن كافة المواطنين من شراء مستلزماتهم قبل العيد.

الاجازات الرسمية والاسبوعية في شهر يوليو 2023

موعد فتح البنوك بعد عيد الأضحى 1444 هـ واجازات شهر يوليو الاسبوعية والرسمية محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليا بلغ عدد الاجازات الرسمية والأسبوعية في شهر يوليو 2023 نحو 10 أيام اجازة مدفوعة الأجر هى :-

السبت الموافق 1 يوليو 2023 (عيد الأضحى).

الجمعة الموافق 7 يوليو 2023 (اجازة أسبوعية).

السبت الموافق 8 يوليو 2023 (اجازة أسبوعية).

الجمعة الموافق 14 يوليو 2023 (اجازة أسبوعية).

السبت الموافق 15 يوليو 2023 (اجازة أسبوعية).

الجمعة الموافق 21 يوليو 2023 (اجازة أسبوعية).

السبت الموافق 22 يوليو 2023 (اجازة أسبوعية).

الأحد الموافق 23 يوليو 2023 (اجازة ثورة 23 يوليو).

الجمعة الموافق 28 يوليو 2023 (اجازة أسبوعية).

السبت الموافق 29 يوليو 2023 (اجازة أسبوعية).

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