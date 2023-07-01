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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 1 - 7 - 2023 رابع أيام عيد الأضحى المبارك

اليورو
اليورو

شهد سعر اليورو اليوم السبت الموافق 1 يوليو 2023، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، استقرارًا أمام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، مسجلاً نحو 33.40 جنيه للشراء، و33.52 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي.

سعر اليورو تحديث يومي اليوم السبت

يقدم الدستور أخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 رابع أيام عيد الأضحى المبارك امام العملة المحلية (الجنيه المصري) في البنوك.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو اليوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 رابع أيام عيد الاضحى المبارك، استقرارًا حيث بلغ 32.17 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 رابع ايام عيد الأضحى المبارك، في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر اليورو اليوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 رابع ايام عيد الاضحى المبارك في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، مسجلاً 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 رابع ايام عيد الاضحى المبارك في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27 -6-2023

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

ثبت سعر اليورو اليوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 رابع أيام عيد الاضحى المبارك، حيث سجل استقرار في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و34.34 جنيه للبيع.

اليورو سعر اليورو سعر اليورو اليوم سعر اليورو اليوم السبت عيد الأضحى المبارك منتصف التعاملات

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