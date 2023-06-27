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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27 -6-2023

اليورو
اليورو

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، حيث بلغ سعره نحو 33.40 جنيه للشراء، و33.52 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو تحديث يومي اليوم الثلاثاء

يستعرض الدستور أخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري  في البنوك.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 في بنك القاهرة، استقرارًا حيث بلغ 32.17 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، مسجلاً 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

ثبت سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 حيث سجل استقرار في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و34.34 جنيه للبيع

اليورو سعر اليورو سعر اليورو اليوم سعر اليورو اليوم الثلاثاء بنك القاهرة

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