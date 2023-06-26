سعر اليورو اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك، حيث بلغ سعره نحو 33.40 جنيه للشراء، و33.52 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو تحديث يومي اليوم الاثنين

يستعرض الدستور آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الاثنين 26 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023 في بنك القاهرة، حيث بلغ 32.17 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري استقرارًا خلال التعاملات المسائية حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين 26 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، مسجلاً 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

ثبت سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023 حيث سجل استقرار في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و34.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023 خلال التعاملات المسائية داخل مصرف أبوظبي، ليبلغ نحو 33.17 جنيه للشراء، و 33.30 جنيه للبيع.