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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 26-6-2023

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين الموافق 26 يونيو استقرارًا في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال منتصف التعاملات، وسجل متوسط سعر الدولار نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، كما شهد سعر الدولار تصدرًا على محركات بحث "جوجل" خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، حيث بلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري، سجل في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

لم يتغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023 سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 26 يونيو مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية

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سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 26 يونيو 2023 استقرارًا في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار امام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

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