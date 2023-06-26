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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القناة الأولى تسلط الضوء على دور مصر في المجال البيئي

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

تحدث برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى عن دور مصر في المجال البيئي والتوعية بالمخاطر التي توجه العالم وأبرزها التغيرات المناخية.

وقال أحمد عبدالصمد، إن مصر استضافت حدثا كان الأكبر من نوعه، حيث اتجهت أنظار العالم كلها إلى مصر، وتحديدا شرم الشيخ، إذ استضافت في نوفمبر الماضي قمة المناخ  cop 27، مضيفاً أن كل قادة العالم شاركوا في هذه القمة لمناقشة التغيرات المناخية الطارئة في العالم.

وأكد أن مصر أثبتت جدارتها وقوتها وحققت إنجازات ملموسة في الملف البيئي، وهو ما جعل العالم كله يشيد بها، خاصة بعد انتهاء فعالية القمة، متابعاً: "البعض كان يعتقد أن مصر كانت تهتم بقضية التغيرات المناخية لحصولها تنظيم قمة المناخ، لكن الأمر ليس كذلك".

وأضاف: "لو عدنا إلى الوراء 9 سنوات سنجد أن الدولة المصرية كانت تعكف على عدد من المشروعات في الاقتصاد الأخضر حتى قيادة الرئيس السيسي، كي نواجه ظاهرة التغيرات المناخية.

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