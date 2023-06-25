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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 استقرارًا في البنوك المصرية والعاملة في مصر، خلال التعاملات المسائية، وتصدر سعر الدولار اليوم محركات البحث على "جوجل"، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد

شهد سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية، حيث بلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

 

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد

سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 25 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري، سجل استقرارًا في البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر اليورو اليوم الأحد 25 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

سعر الذهب اليوم الأحد 25 يونيو 2023 فى مصر دون مصنعية

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

في بنك مصر، استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 سجل استقرارًا خلال التعاملات المسائية، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

ثبت سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 25 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، خلال التعاملات المسائية حيث سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار اليوم الاحد 25 يونيو 2023 استقرارًا في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 

سجل سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 25 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

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