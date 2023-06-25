سعر الذهب اليوم الأحد 25 يونيو 2023 فى مصر دون مصنعية

يستحوذ البحث عن سعر الذهب في مصر على اهتمام قطاع كبير من الجمهور الذي يرغب في معرفة آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر في الأسواق.



سعر الذهب اليوم الأحد 25 يونيو 2023 في مصر دون مصنعية

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأحد 25 يونيو 2023 في مصر دون مصنعية وعلى رأسها سعر عيار 21.

سعر جرام الذهب عيار 24

بيع 2,537 جنيها

شراء 2,560 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 22

بيع 2,326 جنيها

شراء 2,347 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21

بيع 2,220 جنيها

شراء 2,240 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

بيع 1,903 جنيهات

شراء 1,920 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

بيع 1,480 جنيها

شراء 1,493 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 12

بيع 1,269 جنيها

شراء 1,280 جنيها



سعر الأونصة

بيع 78,905 جنيهات

شراء 79,616 جنيها

سعر الجنيه الذهب

بيع 17,760 جنيها

شراء 17,920 جنيها

سعر الكيلو

بيع 2,537,143 جنيها

شراء 2,560,000 جنيه



سعر الذهب امس السبت 24 يونيو 2023



سعر الذهب عيار 24 2549 جنيها

سعر الذهب عيار 21 2230 جنيها

سعر الذهب عيار 18 1911 جنيها

سعر الذهب عيار 14 1487 جنيها

سعر الذهب عيار 10 1062 جنيها

سعر وقية الذهب79261 جنيها

سعر الجنيه الذهب 17840 جنيها