سعر الذهب اليوم الأحد 25 يونيو 2023 فى مصر دون مصنعية
يستحوذ البحث عن سعر الذهب في مصر على اهتمام قطاع كبير من الجمهور الذي يرغب في معرفة آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر في الأسواق.
سعر الذهب اليوم الأحد 25 يونيو 2023 في مصر دون مصنعية
ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأحد 25 يونيو 2023 في مصر دون مصنعية وعلى رأسها سعر عيار 21.
سعر جرام الذهب عيار 24
بيع 2,537 جنيها
شراء 2,560 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2,326 جنيها
شراء 2,347 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 21
بيع 2,220 جنيها
شراء 2,240 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18
بيع 1,903 جنيهات
شراء 1,920 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 14
بيع 1,480 جنيها
شراء 1,493 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 12
بيع 1,269 جنيها
شراء 1,280 جنيها
سعر الأونصة
بيع 78,905 جنيهات
شراء 79,616 جنيها
سعر الجنيه الذهب
بيع 17,760 جنيها
شراء 17,920 جنيها
سعر الكيلو
بيع 2,537,143 جنيها
شراء 2,560,000 جنيه
سعر الذهب امس السبت 24 يونيو 2023
سعر الذهب عيار 24 2549 جنيها
سعر الذهب عيار 21 2230 جنيها
سعر الذهب عيار 18 1911 جنيها
سعر الذهب عيار 14 1487 جنيها
سعر الذهب عيار 10 1062 جنيها
سعر وقية الذهب79261 جنيها
سعر الجنيه الذهب 17840 جنيها