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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 25 يونيو 2023 فى مصر دون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

يستحوذ البحث عن سعر الذهب في مصر على اهتمام قطاع كبير من الجمهور الذي يرغب في معرفة آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر في الأسواق.


سعر الذهب اليوم الأحد 25 يونيو 2023 في مصر دون مصنعية

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأحد 25 يونيو 2023 في مصر دون مصنعية وعلى رأسها سعر عيار 21.

سعر جرام الذهب عيار 24 
بيع 2,537 جنيها 
شراء 2,560 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 22 
بيع 2,326 جنيها 
شراء 2,347 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21
بيع 2,220 جنيها 
شراء 2,240 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18 
بيع 1,903 جنيهات 
شراء 1,920  جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14
بيع 1,480 جنيها 
شراء 1,493  جنيها

سعر جرام الذهب عيار 12
بيع 1,269 جنيها 
شراء 1,280 جنيها


سعر الأونصة
بيع 78,905 جنيهات 
شراء 79,616 جنيها

سعر الجنيه الذهب 
بيع 17,760 جنيها 
شراء 17,920 جنيها

سعر الكيلو 
بيع 2,537,143 جنيها 
شراء 2,560,000 جنيه

 

بعد إضافة الضريبة.. أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم

"آمون وبتاح وحورس".. مناطق قد لا تعرفها عن الذهب في مصر بمنجم السكري


سعر الذهب امس السبت 24 يونيو 2023


سعر الذهب عيار 24  2549 جنيها 
سعر الذهب عيار 21  2230  جنيها 
سعر الذهب عيار 18  1911  جنيها 
سعر الذهب عيار 14  1487  جنيها 
سعر الذهب عيار 10 1062  جنيها 
سعر وقية الذهب79261 جنيها 
سعر الجنيه الذهب 17840 جنيها

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تراجع أسعار الذهب 60 جنيها

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لمعَة كاذبة.. زيجات مُهددة بالانهيار بسبب الذهب "المغشوش" فى مصر

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