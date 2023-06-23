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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد إضافة الضريبة.. أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم

أسعار سبائك الذهب
أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم

يتساءل الكثير من الأشخاص أسعار سبائك الذهب في مصر بعد قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بضم السبائك الذهبية من 100 جرام فأقل إلى المشغولات ومعاملتها كالحلي حيث أقبل الكثير من المصريين على شراء السبائك والعملات المعدنية للاستثمار فيها وحفظ مدخراتهم نظراً لقلة المصنعية في كل منهم ما سبب عزوفا عن شراء المشغولات الذهبية والحلي إلا في حدود ضيقة والتوجه الى الاستثمار والادخار ما حرك أسعار سبائك الذهب في مصر ومصنعيتها في كافة محلات الصاغة.

 أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم

يقول أحمد طه أحد تجار الذهب أن سعر مصنعيات السبائك خضع للضريبة التي أقرتها وزارة التموين على المشغولات الذهبية فيما أقل من 100 جرام رغم ذلك تشهد محلات الصاغة استمرار الإقبال لشراء أشكال الذهب المختلفة سواء مشغولات أو سبائك أو عملات قبل أن يرتفع سعره بعد الهبوط الذي شهدته الأسعار خلال الاسبوعين الماضيين ومع بدء عودة المنحنى للارتفاع من جديد فضل الكثير من الزبائن استغلال الفرصة قبل المزيد من الارتفاعات في الأسعار.

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من جانبه قال عبد الرحمن تره أن الذهب يخضع لعوامل كثيرة منها العرض والطلب وتحرك السعر سواء صعودا او انخفاضا يكون بسبب ذلك الامر في السوق المحلي فضلا عن العوامل الاخرى ولان الذهب يعد هو الملاذ الآمن في فترات عدم الاستقرار ويحافظ على قيمة النقود من التضخم لذا يحرص الكثير من الأشخاص في تجميد مدخراتهم في الذهب وهو ما شاهدته محلات الصاغة خلال الفترة الماضية من سحب كبير للسبائك والعملات المعدنية ولسة نظرا للمزايا التي تتمتع بها دون غيرها من منتجات الذهب لعل أبرزها قلة سعر المصنعية واسترداد جزء من تلك المصنعية عند البيع.

أسعار سبائك الذهب 

وسابك الذهب تكون من العيار الـ24 الأكثر نقاء بين العيارات الأخرى وتتوفر منه اوزان مختلفة بدءا من وزن نصف جرام وحتى وزن كيلو جرام وبما أن سعر الذهب عيار 24 مسجل في اخر تحديث له 2525 جنيها للغرام دون المصنعيه ويتم ضرب الرقم في وزن السبيكة واضافه المصنعيه والضريبة وهي بقيمة 15% للجرام على سعر المصنعية.

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