تراجع أسعار الذهب خلال موسم عيد الأضحى.. والتجار "موسم واتضرب"

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الأضحى المبارك والذي يهل علينا يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 يونيه الجاري، وهو يعد أحد المواسم الهامة الذي ينتظرها أصحاب محال الذهب، خاصة وأن الأعياد يكثر فيها شراء الذهب كونها موسم لأصحاب محال الذهب ولكثرة الخطبات فيها، ورصدت "الدستور" أسعار الذهب خلال الفترة الجارية وحجم الإقبال عليها قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، والتي جاءت على النحو التالي.

يقول ملاك عيد، أحد أصحاب محال الذهب بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، إن أسعار الذهب في تذبذب مستمر إلا أن خلال الفترة الجارية فهناك حالة من الاستقرار يعيشها سوق الذهب بشكل عام، لافتا إلى أنه على الرغم من أن الوقت الحالي موسم عيد ينتظر فيه التجار إقبال المواطنين وانتعاش حركة البيع والشراء إلا أن الركود ضرب الموسم بالكامل.

ومن جانبه أوضح نبيل صاحب إحدى محال الذهب بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن اسعار الذهب مستقرة إلى حد ما خلال الوقت الحالي وتشهد تراجعا طفيفيا، لافتا إلى أن عيار 24 سجل 2554 جنيها، عيار 21 سجل 2235 جنيهًا، عيار 18 سجل 1916 جنيهًا، عيار 14 سجل 1490 جنيهًا، عيار 10 سجل 1064 جنيهًا، أما سعر الأوقية الذهب فقد وصلت لـ79438 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 17880 جنيهًا.

أضاف ناصر، مسئول عن إحدى محال الذهب بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أن هناك ركودًا شديدًا في حركة البيع والشراء بسوق الذهب وموسم العيد لم يكون مجدي حتى الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن في حالة وجود زبون أو شبكة يكون الشراء مقتصر على دبلة وأحيانًا خاتم معاها، إلا أن الزبائن الأخرى نادرًا ما تأتي لمحال الذهب منذ القفزة الأخيرة التي شهدها السوق بالكامل.