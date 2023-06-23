الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تراجع أسعار الذهب خلال موسم عيد الأضحى.. والتجار "موسم واتضرب"

الذهب
الذهب

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الأضحى المبارك والذي يهل علينا يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 يونيه الجاري، وهو يعد أحد المواسم الهامة الذي ينتظرها أصحاب محال الذهب، خاصة وأن الأعياد يكثر فيها شراء الذهب كونها موسم لأصحاب محال الذهب ولكثرة الخطبات فيها، ورصدت "الدستور" أسعار الذهب خلال الفترة الجارية وحجم الإقبال عليها قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، والتي جاءت على النحو التالي.

يقول ملاك عيد، أحد أصحاب محال الذهب بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، إن أسعار الذهب في تذبذب مستمر إلا أن خلال الفترة الجارية فهناك حالة من الاستقرار يعيشها سوق الذهب بشكل عام، لافتا إلى أنه على الرغم من أن الوقت الحالي موسم عيد ينتظر فيه التجار إقبال المواطنين وانتعاش حركة البيع والشراء إلا أن الركود ضرب الموسم بالكامل.

ومن جانبه أوضح نبيل صاحب إحدى محال الذهب بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن اسعار الذهب مستقرة إلى حد ما خلال الوقت الحالي وتشهد تراجعا طفيفيا، لافتا إلى أن عيار 24 سجل 2554 جنيها، عيار 21 سجل 2235 جنيهًا، عيار 18 سجل  1916 جنيهًا، عيار 14 سجل 1490 جنيهًا، عيار 10 سجل 1064 جنيهًا، أما سعر الأوقية الذهب فقد وصلت لـ79438 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 17880 جنيهًا.

أضاف ناصر، مسئول عن إحدى محال الذهب بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أن هناك ركودًا شديدًا في حركة البيع والشراء بسوق الذهب وموسم العيد لم يكون مجدي حتى الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن في حالة وجود زبون أو شبكة يكون الشراء مقتصر على دبلة وأحيانًا خاتم معاها، إلا أن الزبائن الأخرى نادرًا ما تأتي لمحال الذهب منذ القفزة الأخيرة التي شهدها السوق بالكامل.

تراجع أسعار الذهب عيد الأضحى أسعار الذهب الذهب الذهب خلال موسم عيد الأضحى تراجع أسعار الذهب خلال موسم عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك

الأكثر قراءة

تقرير يكشف سر انهيار الغواصة المفقودة في أعماق البحار

"شفرة 30 يونيو".. كتاب محمد الباز مجانًا على "الدستور"

جوارديولا أمام الأهرامات.. تفاصيل جولة مدرب مانشستر سيتي السياحية في مصر

استقبال بالورد والهدايا.. أسرة "جوارديولًا" فى جولة بين معالم "أم الدنيا" (صور)

الذهب يسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مطلع 2023 في البورصة العالمية

كولر يحسم مصير الغاني كوادو دواه مهاجم فريق نورنبرج الألماني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الخيط الرفيع بين القاتل و الشهيد

خالد حريب

أشرف أمين. . النجار الذي أبدع

مؤمن المحمدي

كرتونة بيض عشان أشرف

لواء. محسن الفحام

المعلومات.. وحرية تداولها

محمد عبدالعزيز

ماذا تعلمون أولادكم ؟

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"نادى الأسير" يحذر من انتشار عدوى بين الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال

وزير الأوقاف الفلسطينى يحذر من ازدياد اعتداءات المستوطنين على المساجد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين