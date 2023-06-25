سعر اليورو اليوم الأحد 25 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 25 يونيو 2023، بلغ استقرارًا امام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، وبلغ سعر اليورو نحو 33.40 جنيه للشراء، و33.52 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو تحديث يومي اليوم الاحد

تننشر الدستور أخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الاحد 25 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 25 يونيو 2023 في بنك القاهرة، استقرارًا حيث بلغ 32.17 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد الموافق 25 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر اليورو اليوم الاحد 25 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، مسجلاً 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

ثبت سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 25 يونيو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

لم يتغير سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 25 يونيو 2023 استقرار في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و34.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 25 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات داخل مصرف أبوظبي، ليبلغ نحو 33.17 جنيه للشراء، و 33.30 جنيه للبيع.