ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأحد 25 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

اليورو
اليورو

سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 25 يونيو 2023، بلغ استقرارًا امام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، وبلغ سعر اليورو نحو 33.40 جنيه للشراء، و33.52 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم السبت 24 يونيو خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري

سعر اليورو تحديث يومي اليوم الاحد

تننشر الدستور أخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الاحد 25 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري  في البنوك

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 25 يونيو 2023 في بنك القاهرة، استقرارًا حيث بلغ 32.17 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد الموافق 25 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر اليورو اليوم الاحد 25 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، مسجلاً 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

ثبت سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 25 يونيو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

لم يتغير سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 25 يونيو 2023 استقرار في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و34.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 25 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات داخل مصرف أبوظبي، ليبلغ نحو 33.17 جنيه للشراء، و 33.30 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم السبت 24-6-2023

اليورو سعر اليورو سعر اليورو اليوم سعر اليورو اليوم الأحد الجنيه المصري منتصف التعاملات

الأكثر قراءة

أول تحرك برلمانى بشأن صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة

"التعليم" تعلق على صعوبة امتحان الكيمياء

مستوى امتحان مادة الكيمياء اليوم لطلاب الشعبة العلمى

فى زيارة هى الأولى من نوعها.. السيسي ومودي يعقدان مباحثات على مستوى القمة

رئيس وزراء الهند يدعو السيسى للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين

الكيمياء "تُبكى" طلاب الثانوية: فوق مستوى الطالب المتوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى