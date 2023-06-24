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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 24 يونيو خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري

اليورو
اليورو

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 24 يونيو 2023، مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك، حيث سجل سعر صرف اليورو نحو 33.40 جنيه للشراء، و33.52 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي المصري.

 

سعر اليورو اليوم السبت خلال التعاملات المسائية

ننشر أخر تحديث لـ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 24 يونيو 2023 خلال التعاملات المسائية في البنوك

 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 24 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري استقرارًا خلال التعاملات المسائية حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع.

تراجع أسعار الذهب 60 جنيها

التعاملات المسائية| سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24 يونيو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو اليوم السبت 24 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، مسجلاً 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

ثبت سعر اليورو اليوم السبت الموافق 24 يونيو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 24 يونيو 2023 استقرار في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و34.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 24 يونيو 2023 في بنك القاهرة في التعاملات المسائية، مسجلاً 32.17 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 24 يونيو 2023 داخل مصرف أبوظبي خلال التعاملات المسائية سجل استقرارًا، ليبلغ نحو 33.17 جنيه للشراء، و 33.30 جنيه للبيع.

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