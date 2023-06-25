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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري

اليورو
اليورو

شهد سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 25 يونيو خلال التعاملات المسائية، استقرارًا أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، وبلغ سعر اليورو نحو 33.40 جنيه للشراء، و33.52 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو تحديث يومي اليوم الاحد

الدستور يستعرض أخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الأحد 25 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال التعاملات المسائية.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 في بنك القاهرة، مسجلاً 32.17 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري استقرارًا خلال التعاملات المسائية حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الأحد 25 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

سعر اليورو اليوم السبت 24 يونيو خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو اليوم الأحد 25 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، مسجلاً 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

كما استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 استقرار في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و34.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 خلال التعاملات المسائية داخل مصرف أبوظبي، ليبلغ نحو 33.17 جنيه للشراء، و 33.30 جنيه للبيع.

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