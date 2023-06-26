سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 26 يونيو مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

مع بداية أول التعاملات الصباحية وإقبال الكثير على السفر خارج البلاد يدور في أذهانهم معرفة سعر الدولار اليوم الإثنين عنفي البنوك المصرية عبر جوجل، حيث واصلت العملة الأمريكية الحفاظ لاستقرارها اليوم 26 يونيو، في ثاني أيام عمل بالبنوك المصرية، عقب اجتماعات البنك المركزي والذي قد قرر تثبيت سعر الفائدة بالمرة الثانية على التوالي، وسجلت أسعار الدولار في «المركزي» نحو مبلغ 30.83 جنيه للشراء، وقيمة 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" سعر الدولار اليوم الإثنين 26- 6- 2023 في مصر.

وبالنسبة لـ سعر الدولار مقابل سعر «الجنيه المصري» طبق مؤشر جوجل فثبت هو الآخر عند مبلغ أمس الأحد، بنحو ليسجل اليوم مبلغ 30.77 جنيه.

وتتواصل حالة الاستقرار في أسعار الدولار في البنوك المصرية لحوالي أكثر من 4 شهور ونصف، وسيأتي الحفاظ على ثبات أسعار الأخضر مقابل سعر الجنيه المصري، لا سيما عقب عقد اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي مساء أمس، والذي قد قرر فيه الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير.

سعر الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 26 يونيو 2023

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري استقر عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر العملة الخضراء في بنك مصر ثبت عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي حافظ على استقراره عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بلغ قيمته 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي حقق 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل نحو 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

وشهد سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي حقق سعر الدولار 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

وجاء سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي بـ30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.