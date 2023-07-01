مجلس النواب يعود للانعقاد 9 يوليو بعد انتهاء إجازة العيد

يواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة، يوم الأحد 9 يوليو، عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستكمال ممارسة دوره التشريعي والرقابي .

ويناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة عقب إجازة عيد الأضحى عددا من مشروعات القوانين، من بينها مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حول إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وكانت جلسات مجلس النواب الأخيرة قد شهدت الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بتروليوم كومباني لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته، واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية (منطقة مجاويش البحرية) بخليج السويس، وكذلك الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس، وكذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية أشرفي بخليج السويس (ج.م.ع)، وكذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس ج.م.ع.