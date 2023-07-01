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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ارتفاع معدلات الإشغال بالفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة خلال العيد

واجهات سياحية
واجهات سياحية

واصلت الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة احتفالات عيد الأضحى بتقديم العروض والمهرجانات المتنوعة للأفواج السياحية من المصريين والأجانب والعرب لليوم الرابع علي التوالي حيث تشهد الغردقة زحاما شديدا خلال أيام العيد حيث بلغت نسبة الإشغال فى بعض الفنادق إلي 100% .

وقال سعيد العتيق عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بالغردقة - فى تصريحات له اليوم السبت - إن الإقبال فى العيد من المصريين هذا العام علي الفنادق والمنتجعات السياحية علامة مميزة وساهمت فى رفع معدلات الأشغال لذلك كانت الفنادق حريصة على إبراز مظاهر العيد من تقديم فقرات فنية وترفيهية وفلكلورية وشعبية وتقديم الهدايا والبالونات للأطفال مع تنوع الأكل بالمطاعم الداخلية بالفنادق لتقديم وجبات الفتة واللحوم الحمراء .

ومن جانبه، أكد خالد الصغير مدير عام أحد الفنادق السياحية بالغردقة أن السياحة الداخلية دائمآ داعم قوى للسياحة والتاريخ يشهد أنه فى كل الأزمات التي يمر بها قطاع السياحة وانخفاض معدل الإشغال يكون المصريين هم السند الحقيقي من خلال رحلات السياحة الداخلية وكذلك المناسبات والأعياد تزيد نسب الإشغال بسبب إقبال المصريين على قضاء الإجازات والعطلات فى الفنادق السياحية بالغردقة وهذا يدفعنا إلى التنوع فى الفقرات الفنية والفلكلورية المتنوعة وأن تكون المطاعم ذات طابع شرقي لتقديم الأكل المصرى بكل أنواعه كذلك الحرص على اختيار حفلات السمر الليلية ذات طابع شرقي من أجل إسعاد المصريين .

وأضاف أن هذا الوقت يشهد إقبال كبير من السياحة العربية الوافدة من الدول الشقيقه مثل السعودية وسوريا .

من ناحيته، قال محمد الدفراوى مدير أحد المنتجعات السياحية بالغردقة إن مشهد الفتة فى العيد لاقى استحسان السائحين المصريين وكذلك الأجانب حيث يتم عمل الفتة أمام السائح ويرى الشيف وهو يجهز أطباق الفتة حتي يشعر بسعادة اللحظة وطقوس العيد وكان الإقبال كبيرا جدا على الفنادق من المصريين هذا العيد وتم تجهيز مكان لصلاة العيد وتوزيع الحلويات والشوكولاته والألعاب والهدايا على الأطفال وكانت مظاهر العيد علامة مميزة فى الفنادق هذا العام خلال أيام عيد الأضحى وزيادة نسب الإشغال بالفنادق والمنتجعات السياحية من المصريين والسياحة الداخلية .

تجدر الإشارة إلى أن السياحة الداخلية للمصريين ساهمت فى رفع معدلات الأشغال بالفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة مما دفع المنتجعات السياحية إلي التنوع فى الأنشطة الترفيهية والخدمية بما يتماشى مع احتفالات المصريين بالعيد .

الفنادق المنتجعات السياحية عيد الأضحى العروض غرفة المنشأت الفندقية الغردقة

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