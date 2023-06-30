حملات تفتيشية على المراكب النيلية والمعديات بالمنيا خلال إجازة عيد الأضحى
تواصل الوحدات المحلية على مستوى مراكز محافظة المنيا حملاتها الرقابية و التفتيشية بالمرور على المراكب النيلية والمعديات ومتابعتها على مدار الساعة تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والتي شدد خلالهاعلى استمرار وتكثيف تلك الحملات حماية للمواطنين و حفاظا على سلامتهم ،خاصة خلال أيام عيد الأضحى نظرا للإقبال الشديد من المواطنين.
وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، تابعت المراكب النيلية للتأكد من الإلتزام بالحمولة المقررة حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والتأكد من عملها في إطار القانون ومتابعة أعداد الركاب، وفحص رخص المراكب، حيث قام محمد عادل نائب رئيس المركز والمدينة يرافقه أحمد إسماعيل سكرتير المدينة بحملة مفاجئة تم خلالها التفتيش على معدية المجاهرة بقرية بنى محمد سلطان لمتابعة العمل بها والتأكد من عدم السماح بالحمولة الزائدة كما تم التفتيش علي رخص المراكب ومتابعة أعمال التحميل والألتزام بكافة شروط الترخيص وتوافر كافة عوامل الأمن والأمان.
وأوضح تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، نظمت حملة على مرسى قرية بنى حسن الشروق والتفتيش على اللنشات العامة و الخاصة للتأكد من سلامتها وتوافر وسائل الأمان بها والوقوف على مدى التزام أصحاب اللنشات بتعريفة الركوب، وتواجد الموظفين المعنيين من جانب الوحدة المحلية على المراسى لمتابعة الحالة العامة .
وأضاف اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، واصلت المجهودات اليومية للحملات التفتيشية المستمرة على كافة المعديات النهرية خاصة أيام العيد نظراً للإقبال الشديد من المواطنين على استخدامها فى تنقلاتهم، والتأكد من كافة وسائل تأمين المراسى والمواطنين ولضمان تسهيل عمليات شحن المركبات وانضباط أطقم التشغيل.