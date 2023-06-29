لا يفوتك هذا المساء| مارك وماسك في القفص الأزرق و414 ألف خدمة في "100 يوم صحة"

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث يرصدها "الدستور" في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

"الصحة": 414 ألف خدمة حصاد 4 أيام من عمل "100 يوم صحة"

تابع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، معدلات الإنجاز في تقديم خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، من خلال حملة «100 يوم صحة»، بدءًًا من انطلاقها وعلى مدار 4 أيام، في جميع محافظات الجمهورية.

https://www.dostor.org/4436580

محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام "البنك" في الدوري

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة البنك الأهلي التي تقام مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وزير السياحة يوجه بفتح تحقيق عاجل حول أزمة الحجاج المصريين في منى

رصدت لجان بعثة وزارة السياحة والآثار، المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية وجود بعض المشاكل في مخيمات حجاج شركات السياحة بمشعر منى ومنها وجود 104 حجاج لم يجدوا أماكن لهم في التفويج.

يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي والتنظيمي والإشرافي لوزارة السياحة والآثار على تنظيم رحلات الحج السياحي المصري، وفي ضوء توجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ببذل قصارى الجهد للعمل على راحة وسلامة الحجاج والاستمرار في خدمتهم حتى عودتهم سالمين الى أرض الوطن.

https://www.dostor.org/4436578

"انزل اكشف واطمن".. 11 مبادرة للصحة جددتها "100 يوم صحة" (تفاعلي)

يعد الملف الصحي من أهم الملفات التي تُطرح دائمًا على الساحة، إلاّ أن تقديم حلول لكل مشكلاته أمر صعب، إلا أن الأمر بدأ تخف وطأته بعد قيام الرئيس السيسي بالتوجيه للقيام بعدد من المبادرات التي ساهمت في تقديم العلاج المجاني وتوفير أماكن مجهزة للعلاج من الأمراض الصعبة مثل الضمور العضلي وسرطان الثدي، كما سعى للقضاء على قوائم الانتظار التي تزدحم بها المستشفيات بسبب قلة الإمكانيات، وتلك المبادرات ساهمت في الرفع نسبيًا من شأن الملف الصحي بين المواطنين.

https://www.dostor.org/4434801

"10 سنوات ثورة".. تحالف 30 يونيو يتحدث: كيف انتصرنا؟

إنجازات حقيقية فى ملف حقوق الإنسان أصبحت أمرًا واقعًا فى مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو، التى مثلت نقطة الانطلاق لتنفيذ كثير من الاستراتيجيات والخطط والبرامج فى مجالات تمكين المرأة والشباب وذوى الإعاقة، وتحسين الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين فى مختلف المحافظات، وتحسين ظروف المعيشة بشكل عام، خاصة فى المناطق النائية والأكثر فقرًا.

https://www.dostor.org/4436548

تطهير وتعقيم المسجد الحرام استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن

يشهد المسجد الحرام خلال هذه الأيام توافد أعداد كبيرة من حجاج بيت الله الحرام.

https://www.dostor.org/4436596

رسميًا.. روبى فاولر مديرًا فنيًا لـ"القادسية" السعودى

أعلن نادي القادسية السعودي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع أسطورة كرة القدم الإنجليزية روبي فاولر، لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

https://www.dostor.org/4436521

الليلة.. ريهام عبدالحكيم ومى فاروق ضيفتا "أنغام" على DMC

تعرض قناة DMC الفضائية في الحادية عشرة مساء اليوم، حلقة جديدة من برنامج أنغام الذي تقدمه النجمة أنغام وستستضيف خلالها المطربة ريهام عبدالحكيم والمطربة مي فاروق.

https://www.dostor.org/4436490

القفص الأزرق.. تفاصيل "المعركة الافتراضية" بين مارك وماسك في حلبة الكبار

حالة من الجدل أثيرت عبر السوشيال ميديا ومنصات التواصل المختلفة تحديدًا "تويتر" بين المليارديران الأمريكيان إيلون ماسك، وهو رئيس تويتر، ومارك زوكربيرج، وهو رئيس ميتا، ويعتبرهم الجمهور ومستخدمي مواقع التواصل من أكبر أقطاب التكنولوجيا في العالم، تحوّلت من منافسة تكنولوجية بسيطة، إلى قتال حقيقي على أرض الواقع.

https://www.dostor.org/4436572