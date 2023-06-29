القفص الأزرق.. تفاصيل "المعركة الافتراضية" بين مارك وماسك في حلبة الكبار

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حالة من الجدل أثيرت عبر السوشيال ميديا ومنصات التواصل المختلفة تحديدًا "تويتر" بين المليارديران الأمريكيان إيلون ماسك، وهو رئيس تويتر، ومارك زوكربيرج، وهو رئيس ميتا، ويعتبرهم الجمهور ومستخدمي مواقع التواصل من أكبر أقطاب التكنولوجيا في العالم، تحوّلت من منافسة تكنولوجية بسيطة، إلى قتال حقيقي على أرض الواقع.

الحكاية بدأت في أواخر شهر يونيو الجاري، عندما نشر الملياردر إيلون ماسك، وهو رئيس تويتر، صاحب الـ 52 عاما من عمره، عندما علم بأن مارك زوكربيرج، وهو رئيس ميتا، يعمل على تصميم موقع جديد يشبه موقعه "تويتر"، وهو الأمر الذي أزعجه كثيرًا، ودفعه لكتابة "تغريدة" هاجمه فيها قائلًا:"مارك يريد أن يصبح العالم كله تحت سيطرته" ليرد عليه أحد المتابعين عبر منصة "تويتر" بألا يستفز "مارك".

وفي هذه اللحظة تحوّل الأمر من منافسة تكنولوجية، إلى نزال على أرض الواقع، بعدما قرر "ماسك" هذا، من خلال منشور كتبه عبر صفحته الرسمية عبر موقع التغريدات المصغر "تويتر"، قائلًا: "لنتطلّع إلى نزال في قفص".

ورد مارك زوكربيرج، وهو رئيس ميتا، صاحب الـ 39 عامًا من عمره، مهاجمًا "ماسك" من خلال تغريدة عبر تويتر بصورة حملت صورة ماسك، ثم علّق عليها قائلًا:"دلّني على مكان النزال"، وهو الأمر الذي أثار حماس روّاد السوشيال عبر موقع التغريدات المصغر "تويتر".

رد ماسك على زوكربيرج

وردًّ ماسك على زوكربيرج، رئيس شركة "ميتا" قائلًا: "فيجاس أوكتاجون"، وأوكتاجون هي عبارة عن حلبة للمنافسة محاطة بسياج تستخدم لإقامة مباريات فنون القتال المختلط، والتي تنظمها شركة "يو إف سي" في مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا.

وغرّد ماسك: "أجيد هذه الحركة العظيمة التي أسمّيها ذا وولروس حيث أجثم فوق خصمي ولا أفعل أي شيء"، متابعًا: "غالبًا، لا أمارس التمرينات الرياضية، باستثناء ملاعبة أطفالي وتطويحهم في الهواء". أما زوكربيرغ، فهو يتلقى تدريبات على فنون القتال المختلط، وقد فاز صاحب ميتا مؤخرًا في دورات رياضة الدفاع عن النفس "الجوجيتسو".

وينتظر الجمهور عبر السوشيال ومواقع التواصل المختلفة النزال الذي سيقع بين ماسك ومارك، والتي من المتوقع أن تكون قريبًا بين الطرفين، والتي تحوّلت من افتراضية إلى حقيقية.