رسميًا.. روبي فاولر مديرًا فنيًا لـ"القادسية" السعودي

أعلن نادي القادسية السعودي، اليوم الخميس، تعاقده مع أسطورة كرة القدم الإنجليزية روبي فاولر، لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

ورحب القادسية بمدربه الجديد عبر حسابهم على موقع “تويتر”، الذي يخلف يوسف الغدير الذي قادهم في آخر الجولات بالموسم المنقضي.

ويبلغ فاولر من العمر 48 عامًا وسبق له تدريب فرق موانجتونج يونايتد التايلندي، بريزبان رور الأسترالي، وإيست بنغال الهندي.

ويُعد فاولر أحد أساطير نادي ليفربول، حيث لعب لهم 369 مباراة، مسجلًا خلالهم 183 هدفًا.

كما سبق لـ فاولر أيضًا اللعب لفرق ليدز يونايتد، مانشستر سيتي، كارديف سيتي، بلاكبيرن روفرز في إنجلترا.

ومع منتخب إنجلترا، شارك فاولر في 26 مباراة دولية، خلال الفترة من عام 1996 وحتى 2002.

يُذكر أن فريق القادسية يشارك في دوري يلو وهو دوري الدرجة الأولى بعد دوري روشن السعودي للمحترفين الذي تُشارك فيه صفوة الأندية السعودية.