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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غسل كامل للمسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

الكعبة
الكعبة

 يشهد المسجد الحرام خلال هذه الأيام توافد أعداد كبيرة من حجاج بيت الله الحرام.

وهيأت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع المصليات بالمسجد الحرام، مقدمة الخدمات والتسهيلات لقاصديه من المصلين والمعتمرين، ليؤدوا مناسكهم في أجواء إيمانية آمنة وتكثيف الجهود للاستفادة من جميع المساحات والأماكن المخصصة للصلاة، وتوفير حافظات ماء زمزم وتوزيعها على قاصدي المسجد الحرام في جميع المواقع.

كما أعلنت  الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أنه جرى تطهير المواقع وتعقيمها وتعطيرها وفرشها بسجاد جديد، وغسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه، ووفرت الرئاسة العربات الكهربائية والعادية لخدمة قاصدي المسجد الحرام، عبر تطبيق "تنقل" إلى جانب حزمة من الخدمات، منها عمليات الغسل التي تصل إلى (10) مرات يوميًا.

وفود الحج المملكة العربية السعودية المسجد الحرام المسجد النبوي تطهير

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