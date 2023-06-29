محمد شريف يقود هجوم الأهلى أمام "البنك" فى الدورى

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمباراة البنك الأهلي التي تقام مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز من أجل استعادة صدارة جدول الترتيب والاقتراب من حسم لقب الدوري بشكل رسمي.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 65 نقطة من 25 مباراة، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.



خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأفشة وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: على لطفي وخالد عبدالفتاح ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل ومحمد فخري.