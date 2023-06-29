"انزل اكشف واطمن".. 11 مبادرة للصحة جددتها "100 يوم صحة" (تفاعلي)

يعد الملف الصحي من أهم الملفات التي تُطرح دائمًا على الساحة، إلاّ أن تقديم حلول لكل مشكلاته أمر صعب، إلا أن الأمر بدأ تخف وطأته بعد قيام الرئيس السيسي بالتوجيه للقيام بعدد من المبادرات التي ساهمت في تقديم العلاج المجاني وتوفير أماكن مجهزة للعلاج من الأمراض الصعبة مثل الضمور العضلي وسرطان الثدي، كما سعى للقضاء على قوائم الانتظار التي تزدحم بها المستشفيات بسبب قلة الإمكانيات، وتلك المبادرات ساهمت في الرفع نسبيًا من شأن الملف الصحي بين المواطنين.

وكانت حملة "100 يوم صحة" هى آخر ما تم الإعلان عنه، منذ أيام، لتأتي مجددة لكل المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس السيسي خلال سنوات حكمه والتي تهدف إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وإتاحة الخدمات للمنتفعين سواء من المصريين أو غير المصريين، ومن ضمن تلك الخدمات والمبادرات: مبادرة صحة المرأة، مبادرة فحص المقبلين على الزواج، مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وغيرهم.

وتعتمد الحملة على تكثيف تقديم الخدمات الصحية خلال 100 يوم على مستوى الجمهورية، والتي ستتم من خلال فرق متنقلة تقدم خدمات المبادرات من خلال القوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، وسيارات تنظيم الأسرة، مع التوعية بكافة خدمات المبادرات الرئاسية وتحتوي تلك القوافل على سيارات مزودة بثلاجات مخصصة لنقل اللقاحات والأمصال، التي يتم توزيعها على مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، لاستلام ونقل الطعوم من مخازن الطعوم الخاصة بوزارة الصحة بالقاهرة إلى مختلف المحافظات، أيضًا سيارات الإسعاف المزودة بالتجهيزات الطبية اللازمة وعربات تضم عيادات متنقلة للعديد من التخصصات الطبية، التي من بينها الأسنان، الباطنة، الجراحة، الأنف والأذن، والجلدية.

وفيما يلي تستعرض "الدستور" عدد من المبادرات الرئاسية في الملف الصحي، باستخدام أدوات الانفوجراف والفيديوجراف:

100 مليون صحة: (مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية):

من الحملات التي لا تزال مستمرة حتى اليوم، وتعد حملة 100 يوم صحة منبثقة عنها، وضع لها الرئيس السيسي تكلفة 7 مليارات جنيه منذ انطلاقها في العام 2018م، وفي المقابل حصل على دولة خالية من فيروس "سي"، وهو ما أكدت عليه منظمة الصحة العالمية بعد أن وصلت مصر لنسبة شفاء تجاوزت 98% بعد أن كان عدد المصابين 14%، واستهدفت الحملة المصريين وغير المصريين المقيمين بمصر أكبر من 18 عام من الجنسين من جميع المحافظات، ممن لم يسبق لهم الفحص أوالعلاج، ويتم تقديم الفحص والعلاج مجانًا.

ونوضح في الانفوجراف التالي أحدث الإحصائيات عنها:

دعم صحة المرأة:

ولأن المرأة هي نصف المجتمع، فخصص لها أيضًا الرئيس السيسي مبادرة خاصة بصحة المرأة في يوليو 2019 والتي بلغت تكلفتها 278 مليون جنيه، واستهدفت 28 مليون سيدة بداية من 18 عامًا، على مستوى محافظات الجمهورية، وتهدف الحملة للكشف المبكر عن أورام سرطان الثدي، وأيضًا الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر والضغط والسمنة)، وأمراض القلب وهشاشة العظام.

وفي بيان رسمي لوزارة الصحة، أعلنت أن الحملة استقبلت 35 مليونًا و642 ألفًا و996 زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية، منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019، وتقدم الحملة خدماتها من خلال خلال 3538 وحدة صحية على مستوى المحافظات، إضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم.

وفي الانفوجراف التالي نوضح أهم الإحصائيات التي أوضحتها وزارة الصحة فيما يخص الحملة:

الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد:

ولأن الأورام السرطانية هى من أشد الأمراض التي تفتك بالمواطنين وتكلفتها العلاجية مرتفعة، كانت لها، أيضًا، نصيب من مبادرات الرئيس السيسي، حيث أعلنت الصحة في إبريل الماضي في بيان رسمي لها، تقديم العلاج الدوائي لـ2143 مريضًا ضمن مبادرة "الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد" التي انطلقت في مارس من العام الماضي 2022.

وفي الفيديوجراف التالي نوضح أهم المعلومات عن المبادرة:

9- مبادرة لعلاج مرضى الضمور العضلي:

ويعتبر أيضًا مرض الضمور العضلي من الأمراض التي واجهت مشكلات في تلقي علاجه خلال الفترة السابقة، بسبب ارتفاع قيمته أحيانًا أو اختفائه من السوق الدوائي أوقات أخرى، إلا أن الرئيس السيسي لم يغفل عنهم، فتم تنظيم تلك المبادرة، والتي نوضح لك أبرز الأرقام عنها بحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة في أكتوبر 2021 في الإنفوجراف التالي:

اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة:

ولم تغفل مبادرات الرئيس السيسي عن الأطفال، فخرجت لنا مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، والتي تهدف إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبي للأطفال الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع وتقديم الإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال، حيث شهدنا انطلاقها فى سبتمبر 2019.

ومن خلال الانفوجراف التالي، نقدم لك أبرز المعلومات عنها:

7- مبادرة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار "نور حياة":

واستمرارًا للمبادرات الخاصة بالسمع والبصر، انطلقت مبادرة مكافحة مسببات ضعف وفقدان البصر للأطفال، والتي أطلق عليها اسم "نور حياة"، وذلك في يناير 2019، وتم تخصيص مبلغ مليار جنيه من صندوق "تحيا مصر" لتنفيذ المبادرة خلال 3 أعوام مستهدفة مكافحة ضعف وفقدان الإبصار من خلال التشخيص والكشف المبكر عن المسببات، ورفع الوعي لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها.

وصدرت أحدث الإحصائيات عن هذه المبادرة، عن وزارة الصحة والسكان، في أكتوبر 2022، ووصل عدد المستفيدين منها إلى مليون مواطن، منذ انطلاقها في يناير 2019 وحتى أكتوبر الماضي، ونوضح في الانفوجراف التالي توزيع هذا العدد وكيفية الاستفادة من المبادرة، والتي تمت في 10 محافظات تم تطبيق المبادرة بها وهي: القليوبية، الشرقية، الدقهلية، السويس، بني سويف،المنيا، قنا، الأقصر، الإسكندرية، ومطروح:

الكشف المكبر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة:

مبادرة أخرى تم إطلاقها في 13 يوليو 2021، والتي تختص بالكشف المبكر عن الأمراض الوراثية المحتمل أن يولد بها الأطفال وهي تقدم خدماتها أيضًا بالمجان، وأيضًا تقوم بتقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور، للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأي من الأمراض الوراثية.

ومن خلال الفيديوجراف التالي يمكننا التعرف على أحدث الإحصائيات عنها، وأيضًا عن نشاطها:

الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس:

واستكمالًا للمبادرات الخاصة بالأطفال والطلاب، جاءت مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، التي انطلقت في ديسمبر 2022، بحسب بيان رسمي من وزارة الصحة والسكان، كاشفة عن فحص مليون و884 ألفًا و104 طلاب بمختلف مدارس الجمهورية، وذلك حتى 16 فبراير الماضي.

ومن خلال الفيديوجراف التالي نوضح أبرز المعلومات عنها:

فحص المقبلين على الزواج:

لعل جميعنا يتذكر المبادرة التي تم إطلاقها في فبراير من العام الحالي، حول فحوصات المقبلين على الزواج، وذلك بسبب اتجاه البعض إلى تزوير تلك الشهادات، واكتشاف أحد الأمراض بإحدى الطرفين المقبلين على الزواج، أو إصابة الطفل الذي يرزقون به بمشكلات صحية أساسية عدم اتخاذ التدابير الاحترازية والخضوع للكشف الطبي قبل الزواج، لذا تم إطلاق تلك المبادرة، التي وبحسب أحدث إحصائيات وزارة الصحة والسكان في مارس الماضي، تم إجراء الفحص الطبي لـ 84 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين.

وأوضحت الوزارة، أنه في حالة اكتشاف أي أمراض يتم توجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، للحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، ومنع انتقال العدوى للطرف الآخر، والوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.

وأهم الأرقام عن تلك المبادرة نوضحها في الانفوجراف التالي:

إنهاء قوائم الانتظار:

في 18 يوليو 2018، تم إطلاق المبادرة التي يعتبرها الكثيرون هي الأهم، وهي القضاء على قوائم الانتظار، والتي يستفيد منها مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، حيث وجه الرئيس السيسي بسرعة إنهاء تلك القوائم في مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبشكل مجاني، وتم توجيه تكلفة مليار جنيه لإنهاء تلك القوائم على أكمل وجه ممكن، واستغرقت حوالي 3 سنوات للوصول إلى النتيجة المرجوة منها.

وتشمل تلك المبادرة علاج جراحة القلب، القسطرة القلبية، زراعة القوقعة، العظام، زراعة الكبد، جراحات المخ، وجراحات الرمد.

ونقتبس من كلمات الرئيس السيسي عن تكلفة تلك المبادرة، خلال إلقائه كلمة في افتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، في يونيو الجاري: عدد الحالات وصلت إلى 2 مليون حالة، بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه، بينها 15 مليار وفرتها الدولة، والباقي من خلال المنظمات والهيئات، والتي عند عرضها منذ 4 سنوات كان الحديث عن 12 ألف حالة، واليوم نتحدث عن 1.9 مليون حالة.