الليلة.. ريهام عبدالحكيم ومي فاروق ضيوف برنامج "أنغام" على DMC

تعرض قناة DMC الفضائية في الحادية عشر مساء اليوم، حلقة جديدة من برنامج أنغام الذي تقدمه النجمة أنغام وستستضيف خلالها المطربة ريهام عبدالحكيم والمطربة مي فاروق.

وتتحدث ضيفتا البرنامج خلال الحلقتين عن علاقتهن بالموسيقار الكبير عمار الشريعي وكيف كان داعمًا لهن وكيف كان له الأثر الأكبر، كما يتحدثن عن صداقتهن بأنغام وكيف كانت أول الحاضرين في حفلاتهن في دار الأوبرا المصرية، كما يكشفن عن سبب عدم استمرارهن في مجال التمثيل.

وتقدم ريهام عبدالحكيم ومي فاروق مجموعة من أجمل ما غنت وردة والموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب، فيما شاركن أنغام في واحدة من أجمل أغاني نجاة.

ويعد برنامج "أنغام" أولى تجارب المطربة أنغام في تقديم البرامج، ويذاع على dmc يومي الخميس والجمعة، كما يعرض عبر منصة WATCH IT الرقمية، بجانب بث البرنامج عبر قناة دبي الفضائية.

ويعتبر برنامج أنغام الجديد برنامجًا فنيًا غنائيًا تستضيف خلاله نجوم الطرب والغناء من مصر والوطن العربي ويتطرق البرنامج في الحديث عن مشوار كل نجم منذ بدايته وحتى أصبح من نجوم مصر والوطن العربي، مرورًا بالصعوبات التي عاشها كل نجم خلال مرحلة معينة في مشواره الفني.