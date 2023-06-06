الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023 بالاسم ورقم الجلوس فقط

تصدر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، قائمة بحث طلاب الصف الثالث الإعدادي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن اقتراب اعتمادها رسميا من قبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بعد اعتمادها في نحو 17 محافظة أخرى على رأسها القاهرة والجيزة والبحر الأحمر وبورسعيد والسويس والدقهلية بنسبة نجاح متباينة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023

وكشفت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023 وسبب تأخر اعتمادها حتى الآن.

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023 الترم الثاني بداية الأسبوع المقبل بحد أقصى، فور الانتهاء من أعمال رصد الدرجات والمراجعة الكاملة.

وقال الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات صحفية سابقة، إنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح جميع امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، يوم السبت الماضي، وبدأت بعدها أعمال مراجعة ورصد الدرجات.

وأكد أن العاملين في لجان التصحيح والمراجعة يعملون على قدم وساق؛ للانتهاء من أعمال المراجعة والرصد بدقة لضمان حصول كل طالب على ما يستحقه من درجات؛ لتجهيز النتيجة تمهيدًا لاعتمادها رسميا خلال الأيام المقبلة.

مجموع درجات الشهادة الإعدادية المنوفية 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المجموع الإجمالي لدرجات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي بـ280 درجة موزعين على فصلين دراسيين بمعدل 140 درجة لكل منها، ويحتاج الطالب لمجموع 140 درجة للنجاح في المرحلة الإعدادية.

وشارك 82 ألف و 557 طالب وطالبة في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023 الترم الثاني على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة المنوفية داخل 399 لجنة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية فور اعتمادها رسميا من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم المنوفية من هنا.

الضغط على نتيجة الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي للعام 2023

تسجل رقم جلوس الطالب لامتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023.

الضغط على كلمة «النتيجة النهائية» لتظهر أمامك نتيجة جميع درجات الترمين الأول والثاني بعد جمعهما.

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