الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 للترمين الأول والثاني والمواد غير المضافة للمجموع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توزيع درجات الشهادة الإعدادية ترم أول وثانى 2023 لجميع المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على مستوى الجمهورية والمجموع الكلى ودرجات المواد التى لا تضاف للمجموع، من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية.

"الدستور" تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية  2023

مادة اللغة العربية

وصلت الدرجات الخاصة بمادة اللغة العربية إلى  80 درجة مقسمة على الترمين الأول والثاني.

توزيع درجات العلوم الصف الثالث الإعدادي 2023

مجموع درجات مادة العلوم 40 درجة مقسمة على الترمين الأول والثاني.

توزيع درجات اللغة الإنجليزية الصف الثالث الإعدادي 2023

حصدت اللغة الإنجليزية على  60 درجة مقسمة على الترمين الأول والثاني.

توزيع درجات الدراسات الاجتماعية الصف الثالث الإعدادي 2023

حصدت مادة الدرسات على  40 درجة مقسمة على الترمين الأول والثاني.

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة السويس

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 في باقي المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ الترم الثاني برقم الجلوس 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى 2023 "الدور الثانى"

توزيع درجات الجبر الصف الثالث الإعدادي 2023

حصد الجبر على  30 درجة مقسمة على الترمين الأول والثاني.

توزيع درجات الهندسة الصف الثالث الإعدادي 2023

ووصل نصيب مادة الهندسة من الدرجات إلى  30 درجة مقسمة على الترمين الأول والثاني.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 ترم أول وترم ثانى 

رصدت وزارة التربية والتعليم والتعليم 280 درجة للمجموع الكلى للصف الثالث الإعدادى 2023 حيث أن المجموع الكلي للترم الأول 140 درجة وكذلك للترم الثانى موزعين كالتالى :

40 درجة للغة العربية، و20 درجة للعلوم، و30 درجة للغة الإنجليزية، و20 درجة للدراسات الاجتماعية، و15 درجة للجبر، و15 درجة للهندسة لكل ترم.

مجموع درجات مواد لا تضاف للمجموع الكلى للصف الثالث الإعدادى 2023 :

مادة الحاسب الآلى  

مادة الحاسب الآلى مادة يمتحن فيها  طلاب الصف الثالث الإعدادى ودرجتها لانهائية هى 20 درجة مقسمة على الترمين حيث وزعت 10 درجات لكل ترم وهى من المواد التى لا تضاف للمجموع الكلى للتلاميذ .

مادة التربية الفنية 

ونصيبها 20 درجة مقسمين على لاترمين (الاول- الثانى) حيث لكل ترم خصص 10 درجات .

التربية الرياضية 

بينما يكون هناك 40 درجة فى انتظار مادة التربية الرياضية وهى أيضا من المواد التى لا تضاف للمجموع  الكلى لتلاميذ الصف الالث الإعدادى ونصيب الترم من ذلك 20 درجة .

مادة التربية الدينية

وتم تخصيص 40 درجة لمادة التربية الدينية مقسمين على الترم الأول والثاني.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية ترم أول وثانى 2023 توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية 2023 المجموع الكلى للصف الثالث الإعدادى 2023 توزيع الدرجات التى لا تضاف للمجموع للصف الثالث الإعدادى2023 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

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