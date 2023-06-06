الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالدرجات

الشهادة الاعدادية
الشهادة الاعدادية

بوابة الأزهرالإلكترونية يعتبر هو الموقع الرسمي للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الفصل الدراسي الثاني، حيث انهي طلاب اعدادية الأزهر 2023 امتحانات الترم الثاني يوم السابع والعشرون من شهر مايو الماضي.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 

ولا يزال يبحث طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني.

ومن جانبه صرح الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، في وقت سابق أن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، هو خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن يقوم الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف باعتماد النتيجة بعد أن يتم تجميع ورصد الدرجات لكافة الطلاب وإعلان الطلاب الأوائل على مستوى الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 على مستوى محافظات الجمهورية.

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني

 

بوابة الأزهرالإلكترونية نتيجة اعدادية الأزهر 2023 

وفور اعتماد نتيجة الاعدادية الازهرية 2023 يدخل الطالب على بوابة الازهر الشريف .

ثم يقوم باختيار خدمات الأزهر الشريف.

ومن هذه الصفحة اختر خدمة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022-2023

سوف تظهر لك صفحة تطلب منك وضع رقم الجلوس الخاص بالطالب

بعد ذلك اضغط على خدمة الاطلاع على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري.

سوف تظهر نتيجة الطالب في كل مادة أدى فيها الامتحان، علما أن عدد المواد التي تضاف إلى المجموع 9 مواد، بالإضافة إلى 3 مواد لا تضاف إلى المجموع.

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

موعد التقديم بـ المعاهد الأزهرية 2023 .. وسن القبول في الأزهر

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

مادة أصول الدين 100 درجة.

مادة اللغة العربية 100 درجة.

مادة الرياضيات 60 درجة.

مادة الفقه 50 درجة.

مادة القرآن الكريم 40 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

مادة اللغة الأجنبية 40 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية 20 درجة.

أما المواد غير المضافة للمجموع: المستوى الرفيع 40 درجة، الحاسب الآلي 40 درجة، التربية الفنية 20 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 بوابة الازهر الالكترونية اعدادية الازهر 2023 نتيجة الفصل الدراسي الثاني نتيجة الاعدادية الازهرية 2023 خدمات الأزهر الشريف

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