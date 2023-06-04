محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.11%

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة بنجاح 77.11% لطلبة النظامي، حيث تقدم للامتحان 56 ألفًا و283 طالبًا وطالبة، حضر منهم 53 ألفًا و369 طالبًا وطالبة، نجح منهم 40 ألفًا و304 طلاب وطالبات.

فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 79.2%، والإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 97%، ونسبة 100% لشهادة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الخاصة، والنور للمكفوفين 100%، وبنسبة 39.35% لطلبة المنازل.

وهنّأ محافظ بني سويف أولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، معربًا عن ثقته وأمنياته لهم بالحفاظ على التفوق في السنوات المقبلة وفي الحياة العملية.