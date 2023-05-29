الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2023 الترم الثاني

الثالث الإعدادي
الثالث الإعدادي

تعلن محافظة الإسكندرية نتيجة الصف الثالث الإعدادي بعد انتهاء عمليات التصحيح واعتماد النتيجة من المحافظ، بعد أن أنهى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الثاني نهاية الأسبوع الماضي، والتي استمرت في الفترة من 20 إلى 25 مايو الجاري.

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2023 الترم الثاني .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023 الترم الثاني

توفر البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية نتيجة الشهادة الاعدادية بعد اعتمادها من المحافظ، ويمكنك الاطلاع عليها من خلال الضغط على الرابط التالي http://www.alexandria.gov.eg/

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي.. وموعد اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2023

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة 2023 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

  • ثم قم بالضغط على اختيار المرحلة التعليمية.
  • اضغط على الصف الثالث الإعدادي، واختر نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني العام الدراسي 2022/ 2023.
  • قم بكتابة البيانات المطلوبة كلها من اسم ورقم جلوس.
  • اضغط على استعلام فتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية فور اعتمادها من محافظ الإسكندرية.

نتيجة الصف الأول الثانوي الصناعي مدرسة مياه الشرب 2023 

وفي سياق آخر، أعلنت محافظة الاسكندرية اليوم نتيجة الصف الأول الثانوي الصناعي ونتيجة الصف الثاني الثانوي الصناعي مدرسة مياه الشرب، بعد اعتمادها من المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية  بنسبة نجاح 95%  الصف الأول الثانوي الصناعي ، و100% الصف الثانى الثانوى الصناعي . 

وتبلغ مدة الدراسة بالمدرسة ثلاث سنوات وتضم بعض التخصصات مثل: تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومعالجة وضبط جودة محطات المياه، وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر، وأوضح رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية أن المدرسة الثانوية لشركة مياه الشرب جاءت وفق البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة الترم الثاني 2023 عبر الدستور

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