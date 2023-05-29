رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة 2023 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

يترقب الطلاب وأولياء أمورهم تفعيل رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة 2023 للاستعلام عن درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك قبيل اعتماد النتيجة بشكل رسمي حيث زاد توترهم بسبب إعلان الكثير من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات نتائج طلاب الشهادة الإعدادية عبر موقعها الرسمي.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة 2023

يمكن لأولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة الاستعلام عن درجاتهم في الامتحانات التي عقدت خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 في كافة المدارس على مستوى المحافظة، وذلك من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا).

يذكر أن عدد كبير من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات قد أعلنت بالفعل خلال الساعات القليلة الماضية عن درجات طلاب الشهادة الإعدادية على رأسهم ( البحيرة، أسوان، بورسعيد، البحر الأحمر، الوادي الجديد،…) عبر مواقعها الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واستطاع الطلاب بالفعل الحصول على درجاتهم في كافة المواد الدراسية.

رابط التقديم في الصف الأول الثانوي 2023

لم يتم تفعيل رابط التقديم في الصف الأول الثانوي 2023 حتى الآن حيث تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميا تلقي طلبات التقديم خلال شهري يوليو وأغسطس عقب حصر كافة المدارس الثانوية بالمحافظة وإعلان التنسيق الداخلي في كل محافظة وفقا لعدد المدارس ونسب النجاح خلال العام الدراسي الحالي 2022-2023.

ويتم التقديم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (من هنا) بشكل إلكتروني دون تدخل بشري لضمان الشفافية في التقديم وتوزيع الطلاب على المدارس الثانوية بشكل عادل دون وساطة أو محسوبية لحصول كل طالب على حقه كاملا.

الأوراق المطلوبة للتقديم في 1 ثانوي 2023

قبل تفعيل رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة 2023 يتسأل أولياء الأمور عن أوراق التقديم في المرحلة الثانوية للعام الدراسي المقبل 2023 - 2024 والتي تتلخص فيما يلي:-

استمارة القبول في المرحلة الثانوية مطبوعة من موقع وزارة التربية والتعليم.

بيان نجاح الطالب في الشهادة الإعدادية.

عدد 8 صور شخصية حديثة للطالب بخلفية بيضاء مدون عليها اسمه.

شهادة ميلاد الطالب مميكنة.

صورة من بطاقة ولي أمر الطالب.

إيصال دفع المصروفات الدراسية.

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