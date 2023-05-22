لا يفوتك هذا المساء|أبطال فيلم "البعبع": مزيج من الأكشن والكوميدي.. ونقابة الفنانين التشكيليين تتبرأ من غادة والى

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعًا في الأخبار ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد "الدستور" لكم موجزها في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

مندوب السودان بمجلس الأمن: نشكر مصر على استقبال أهلنا على أراضيها

وجه مندوب السودان بمجلس الأمن السفير الحارث إدريس، الشكر للحكومة المصرية على استقبال السودانيين على أراضيها، وتعاملها معهم كمواطنين وليسوا كلاجئين.

https://www.dostor.org/4402866

نقابة الفنانين التشكيليين تتبرأ من غادة والى

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين أن "مصممة الجرافيك" غادة والي ليست عضوًا بالنقابة، وذلك بعد أن أثارت الجدل الأيام الماضية خلال لقائها في أحد البرامج التليفزيونية الشهيرة.

https://www.dostor.org/4402873

إدارة "الحوار الوطنى" تعلن جدول أعمال جلسات المحور الاقتصادى غدًا

أعلنت إدارة الحوار الوطني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن جدول جلسات المحور الاقتصادي المزمع مناقشته غدًا الثلاثاء.

https://www.dostor.org/4402855

5 مشروعات أثرية ضخمة لحماية التاريخ المصرى

على قدم وساق تواصل وزارة السياحة والآثار والجهات التابعة لها، وفى مقدمتها المجلس الأعلى للآثار، تنفيذ مشروعات تطوير وترميم وإعادة تأهيل عدد من المواقع والمناطق الأثرية، امتدادًا لما تحقق من إنجازات غير مسبوقة فى هذا القطاع على مدار السنوات الماضية.

https://www.dostor.org/4402841

أحمد الطاهرى: من أسباب نجاح الحوار الوطنى مطابقته لتوقعات الرأى العام

قال الإعلامي أحمد الطاهري إن المتابع لجلسات الحوار الوطني أصبح ملمًا بكل ما جرى من تفاصيل، لكننا اليوم سنتابع كل ما جرى ضمن العملية السياسية التي يشكلها الحوار الوطني، الذي وصفه رئيس الجمهورية بالمهمة الوطنية العظيمة.

https://www.dostor.org/4402875

بلاغ يتهم سعد الصغير وزوجته بالاعتداء على طليقته في الهرم

تجري الأجهزة الامنية بالجيزة، تحرياتها حول حقيقة بلاغ تلقته من سيدة تُدعى “رانيا. ص”، تتهم فيه سعد الصغير وزوجته، بالاعتداء عليها.

https://www.dostor.org/4402781

حكم نهائى الأبطال.. مارشينياك فأل خير على إنتر والسيتى

يتفاءل ثنائي طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا إنتر الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، بحكم اللقاء البولندي سيمون مارشينياك الذي أسند له اللقاء.

https://www.dostor.org/4402791

خبير اقتصادى: الزيادة السكانية تدفع العالم إلى مزيد من الطاقة

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الطاقة والخبير الاقتصادي، إن الزيادة السكانية تدفع العالم إلى مزيد من الطاقة.

https://www.dostor.org/4402848

أبطال فيلم "البعبع": مزيج من الأكشن والكوميديا.. والأحداث مشوقة للغاية

جمهور الفنان أمير كرارة فيلمه الجديد «البعبع» بترقب شديد، بعدما طرحت شركة «سينرجى فيلمز» المنتجة للعمل «البوسترات» الرسمية الخاصة بالفيلم، إيذانًا ببدء حملته الترويجية. وتدور أحداث فيلم «البعبع» فى إطار «أكشن كوميدى»، حول شخصية «حسن» التى يجسدها أمير كرارة، وهو مجرم يتخلى عن الإجرام، ويواجه مع صديقيه «سوكا/محمد عبدالرحمن» و«سعادة/ محمد أنور»

https://www.dostor.org/4402815